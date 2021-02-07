موعد الإجازات الرسمية الدينية والوطنية بالسعودية 1442

موعد الإجازات الرسمية و الدينية والوطنية بالمملكة العربية السعودية لعام 1442 مع بداية دخول عام ميلادي جديد يهتم أفراد المملكة العربية السعودية بالبحث عن موعد الإجازات الرسمية سواء كان في القطاعين العام أو الخاص، ويعد هذا حق لكل عامل لدي المملكة ولكن تختلف مدة الإجازة بالنسبة للقطاعين لان الإجازة في العام القطاع أطول من القطاع الخاص في عدد الأيام وتتمثل هذه الإجازات في المناسبات الدينية أو المناسبات الوطنية وتعد هذه الإجازات مدفوعة الأجر من قبل الحكومة ويتم تحديد هذه الإجازات بوقت مسبق لتعطيل العمل بكافه المؤسسات سواء القطاع الخاص أو الحكومي ويستثنى من هذه الإجازات الحالات الضرورية القصوى وهنا يكمن الحديث في أن هذه الإجازات ليست للموظفين بالقطاعين فقط بل تشمل الطلبة أيضا حيث يترقب الجميع موعدها لقضاء امتع الأوقات سواء في المنزل أو خارج المنزل وتبعث عليهم السرور والبهجة على أفراد الأسرة من خلال هذا المقال و عبر موقع ثقفني الإخباري سوف نتحدث عن الإجازات الرسمية بالمملكة العربية السعودية لعام 2021 عبر الفقرة الأتية:

موعد الإجازات الرسمية في السعودية

سوف نعرض على حضراتكم مواعيد الإجازات الرسمية المحددة من قبل الحكومة السعودية وهي عطلات رسمية موحدة وتشمل كافة الإجازات من اجازة دينية ووطنية و مدرسية بالمملكة:-

اجازة راس السنة الهجرية:–

دائما تصادف اليوم الأول من شهر محرم وذلك في السنه القمرية وتأتي بثبوت الهلال دون حسابات فلكية.

اجازة ذكرى الإسراء والمعراج:- 11 \ 3 \ 2021 م.

العطلة الرسمية للمولد النبوي الشريف:- 12 ربيع اول 1441 هجريه.

الإجازة الرسمية عيد الفطر المبارك:- تبدأ من 12 \ 5 \ 2021 م وتنتهي في 15 \ 5 \ 2021 م.

موعد اجازة عيد الأضحى:- تبدأ من 19 \ 7 \ 2021 م وتنتهي في 22 \ 7 \2021 م.

موعد الإجازة المدرسية الرسمية بالمملكة العربية السعودية

موعد اجازة نصف العام الدراسي:- تبدأ من 1 \ 2 \2021 م وتنتهي فيه 18 \1 \ 2021 م.

الإجازة الرسمية لنهاية العام الدراسي:- 6 \ 11 \ 2021 م.

الإجازة الرسمية لنهاية الاسبوع:- هما يومي الجمعة والسبت.

الإجازات الوطنية الرسمية بالمملكة العربية السعودية

الإجازة الرسمية ليوم الوطني السعودي 2021:- 23 \ 9 \ 2021 م

# ملحوظة: يوجد اختلاف في مواعيد الإجازات سواء كانت الدينية أو الرسمية بالعالم كله وليست السعودية فقط ويرجع ذلك وفقا لرؤية الهلال

اجازات اخرى معتمدة من قبل حكومة المملكة 2021

يوجد العديد من الإجازات الرسمية المعتمدة من جهة العمل بالمملكة غير الإجازات السابق ذكرها ولكن تختلف عن باقي الإجازات لأنها خاصة بظروف كل مواطن ولا تشمل كل العاملين في القطاعات المختلفة وهي كالاتي:-

اجازة مدفوعة الأجر وهي اجازه أداء فريضة الحج والتي تتراوح ما بين 10 الى 15 يوما.

اجازة الوضع للسيدات العاملات مده الإجازة 10 أسابيع وبحد اقصي اربع أسابيع وذلك قبل الموعد المحدد والمتوقع للولادة و المدة المتبقية بعد الولادة وهذه تكون اجازة الوضع بأجر كامل.

اجازة العدة:- للأرملة وهي اجازة للمرأة المسلمة التي توفى زوجها ومدتها اربع اشهر وعشره أيام مدفوعة الأجر بالكامل.

طلب اجازة بدون اجر.

طلب اجازة اضطرارية.

طلب اجازة أداء الامتحانات.

طلب اجازة سنوية.

طلب اجازة مرضية.

والجدير بالذكر يوجد الكثير من عدد الإجازات المختلفة والتي اعتمدتها المملكة العربية السعودية سواء كانت للعاملين في القطاع العام أو في القطاع الخاص لكن في كل عام تبعث السعادة والبهجة في قلب كل مواطن سعودي مع اجازه اليوم الوطني العظيم حيث تحتفل المملكة باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام والذي قضى فيه بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها الى المملكة العربية السعودية حيث تقام الاحتفالات و تزين المملكة بأجمل الزينة حيث يتذكر المواطن السعودي هذا اليوم بفخر و عزه وكرامه والاعتزاز بتأسيس اقوي وطن غالي عليه.

من نصوص اللائحة الثانوية للمادة السابعة من لائحه الإجازات التابعة للمملكة العربية السعودية تنص على اليوم الواقع بين يومين اجازة يعتبر عطلة هشام لك تطبيق هذه المادة أيضا اجازات عيد الفطر وعيد الأضحى و عطلات نهاية الاسبوع أيضا.

من نصوص اللائحة أيضا يحق للعمال اجازة مدفوعة الأجر لمده لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عنه 15 يوما من اجل أداء فريضة الحج أو العمرة وهي ولا تزيد عن مره واحده طوال فترة عمله و يأتي ذلك بعد مرور عامين على الأقل من بداية فترة عمله بالشركة أو المؤسسة التابع لها.

نصوص لائحه الإجازات الرسمية 2021 بالسعودية