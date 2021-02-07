تمويل من مؤسسة التقاعد بالمملكة العربية السعودية الشروط والأوراق المطلوبة

تمويل من مؤسسة التقاعد، والتي دائما ما تتميز بالاستقلال المالي والإداري رغم أنها تابعه إلى وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، والمقر الرئيسي لمؤسسه التقاعد هي العاصمة السعودية الرياض، تقدم المؤسسة العامه للتقاعد عدد من الخدمات المالية المميزة ومنها مساعدات ماليه للمتقاعدين، وتقدم أيضا قرض عقاري المؤسسة العامة للتقاعد وتقدم أيضا قرض من اجل شراء عقار، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على شروط وخطوات الحصول على تمويل من مؤسسه التقاعد، ونتعرف على مزايا الحصول على قرض شخصي من مؤسسة التقاعد.

تمويل من مؤسسة التقاعد

يقوم عدد كبير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية بالبحث عن تمويلات شخصيه، ومن بين هذه التمويلات هي تمويل شخصى للمتقاعدين بدون تحويل راتب، وتعتبر هذه الخدمة احد اهم القروض التي يبحث عنها جميع المواطنين السعوديين وغير السعوديين، وهناك عدد من مزايا الحصول على تمويل من مؤسسه التقاعد وسوف نتعرف على كل هذه المميزات، وقد وضعت مؤسسة التقاعد عدد من الشروط عند الحصول على تمويل عقاري من مؤسسة التقاعد وسوف نتعرف على هذه الشروط في السطور القادمة.

توفير مسكن مناسب إلى جميع موظفي الدولة والمتقاعدين عن العمل.

زيادة عدد المستفيدين من البرنامج مما ينتج عن هذا سهولة في الاجرائات والأوراق المطلوبة.

تسجيل العقار باسم العميل بتنفيذ آلية الرهن العقاري.

هامش ربح قليل جدا من مؤسسة التقاعد.

تقديم مبلغ ثابت للأقساط الشهرية.

مدة سداد القرض تصل إلى ثلاثين عام.

إمكانية المقترض اختيار أي بنك لتسديد القسط الشهرى.

تقديم فترة سداد إلى المستفيد من 6 شهور إلى 12 شهر.

مزايا المؤسسة العامه للتقاعدشروط الحصول على تمويل عقاري من مؤسسة التقاعد

من اجل الحصول على تمويل من مؤسسه التقاعد هناك عدد من الشروط يجب توافرها من اجل الحصول على قرض عقاري، والشروط تكون كالتالي.