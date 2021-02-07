آخر مستجدات قرارات التعليم السعودي بشأن الحضور أم التعليم عن بعد للجميع 1442

صدرت أوامر وزير التعليم السعودي بشأن الفصل الدراسي الثاني 1442هـ، وجاءت ضمن آخر مستجدات قرارات التعليم لتوفر الدمج بين الحضور والتعليم عن بعد حفاظاً علي صحة الجميع، خصيصاً بعد زيادة أعداد المصابين في مختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية، وأكد الدكتور حمد آل الشيخ أن قرارات الوزارة تدعم استمرار التعليم عن بعد حفاظاً علي صحة الجميع، وجاءت القرارات طبقاً لاستمرار منصة مدرستي التعليمية.

تضمنت آخر مستجدات قرارات التعليم بالمملكة العربية السعودية، أنه سيتم استمرار التعليم عن بعد للفصل الثاني للعام 1442هـ، وعملية الدمج بين الحضور والإلكتروني ستكون بالخطة القادمة، بالإضافة إلي العمل علي تحويل العام الدراسي إلى ٣ فصول بدلاً من اثنين بالعام الجديد، كما سيتم تدريب طلاب الجامعات إلزامياً لمدة ٦ أشهر قبل التخرج، وسيتم العمل علي التوسع في التعليم المشترك للابتدائي، تحديث معايير تقييم أداء المعلمين وفق قياس أداء المعلم.

جاء ضمن الاجتماع السابق للدراسة بأيام قليلة، آخر أوامر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بناءً علي توجيهات خادم الحرمين الشريفين للحفاظ علي المملكة وأبناءها من كافة الشرور، وخصيصاً بعد زيادة أعداد الإصابات من جديد، وأكد أنه بناءً علي نجاح منصة مدرستي التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول، فإن الوزارة ستعمل علي استمرار التعليم عن بعد، وبالخطة القادمة سيتم دمجه مع الحضوري.

ما هي أوامر وزير التعليم الجديدة

جاء ضمن أحدث قرارات وزير التعليم السعودي الجديدة 2021، أن الوزارة وجدت نجاحاً باهراً قد حققته المملكة العربية السعودية بالجانب التعليمي، وكان أكبر دليل علي ذلك النسبة الكلية للتسجيل بالمنصة خلال الفصل الأول، والتي وصلت 98% من النسبة الكلية، بزيادة وصلت 28% عن النسبة المستهدفة كما أكدت الوزارة، وكانت آخر مستجدات قرارات التعليم قبل بدء الفصل الثاني وفق البيان القادم.

تضمن البيان السابق آخر التطورات بخصوص الأوامر الوزارية للعام الحالي، وفتحت وزارة التعليم السعودية باب النقاش بين الجمهور، فمن لديه أية مقترحات من أجل مناقشتها خلال المرحلة المقبلة بخصوص الحضور أو التعليم عن بعد، يمكنه مناقشتها خلال التعليقات فيما بين الجمهور.