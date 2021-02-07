تحديث سناب شات وطريقة الحصول على جميع المميزات والخصائص الجديدة

يبحث الكثيرون عن تحديث سناب شات وذلك للتمكن من الوصول إلى أحدث المميزات الموجودة به، وكذلك لإقتناء الخاصيات الجديدة، ومثال على ذلك، العدسات الجديدة، والتي يستخدمها كل الأشخاص، وتفعيل ما بها من مميزات يرغب الفرد باستخدامها، وذلك لأنها خاصية لا تتوافر في كل أجهزة الهواتف، ولكن يمكن إيجاد بعض الحلول لتلك المشكلة، ويعد من أكثر التطبيقات شيوعاً واستخداماً، حيث بلغ عدد مستخدميه في مارس 2020 حوالي 299 مليون مستخدم حول العالم، ويتم ارسال ما يقارب 4 مليار لقطة في اليوم الواحد، ويعد التطبيق المفضل لدى الشباب بشكل خاص.

تحديث سناب شات

هناك عدة طرق يمكن للفرد القيام بتحديث تطبيق سناب شات من خلالها، ومنها ما يلي:

الطريقة الأولى

قم بفتح الإعدادات على الجهاز الخاص بك.

ثم قم بالضغط على حول الهاتف أو الجهاز.

البحث عن خيار إصدار أندرويد.

الطريقة الثانية

افتح متجر جوجل بلاي.

قم بتحديد تطبيق سناب شات.

الضغط على تحديث التطبيق.

الطريقة الثالثة

قم بالضغط على القائمة.

قم بإختيار التطبيقات.

قم بتحديث تطبيق سناب شات.

للتمكن من الإنضمام إلى المستخدمين للإصدار التجريبي، يجب أن تتبع الخطوات التالية:

قم بفتح القائمة الخاصة بالإعدادات.

اتجه للأسفل، ثم اضغط على الإنضمام لإصدار سناب شات بيتا.

اضغط على التأكيد، وذلك لتأكيد الرغبة في الإنضمام.

قم بملء النموذج الخاص به، ثم الإنتظار لمدة ساعة.

قم بإلغاء تثبيت التطبيق، والحصول عليه مرة أخري.

كيفية الانضمام للمستخدمين للإصدار التجريبي

يعتبر برنامج سناب شات من أكثر البرامج المستخدمة حاليا، خصوصا عند الخلجيين، فلقد ذكرنا لكم طريقة تحديث سناب شات وتوضيح كيفية الإنضمام لمن يستخدمون الإصدار التجريبي، يذكر أن برنامج snapchat قد ظهر لأول مرة عام 2011، وهو تطبيق مُصغر لإرسال السنابات أو اللقطات الصغيرة،