تحديث iOS 15 لهواتف آيفون و3 أجهزة غير متاح لها الإصدار الجديد

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ينتظر كثير من مستخدمي هواتف iPhone إعلان شركة أبل بشأن تحديث iOS 15 لهواتف آيفون وذلك في المؤتمر العالمي للمطورين “WDC 2021″، حيث يأتي بتحديثات جديدة ومميزات مهمة لحاملي هذه الجوالات الذكية، فيما سيجري ترقية جميع الهواتف التي تعمل بنظام iOS 14 وعددها يصل إلى 15 جهازًا، فيما سيحرم 3 أجهزة أخرى من هذه التحديثات، نظرًا لقدم الموديل.تحديث iOS 15 لهواتف آيفون
الأجهزة التي سيجري عليها تحديث iOS 15 لهواتف آيفون بدءًا من نسخة أيفون إس إي الإصدار الثاني، وحتى أحدث إصدارات أبل وهي أيفون 12 برو ماكس، خدمة لمستخدمي هذه الهواتف الذكية، وذلك على النحو الآتي:
- هاتف أيفون إس إي الإصدار الثاني سيتاح له التحديثات الجديدة من أبل.
- هاتف أيفون 7.
- هاتف أيفون 7 بلس.
- هاتف أيفون 8.
- هاتف أيفون 8 بلس.
- هاتف أيفون إكس.
- هاتف أيفون إكس آر.
- هاتف أيفون إكس إس.
- هاتف أيفون إكس إس ماكس.
- هاتف أيفون 11.
- هاتف أيفون 11 برو.
- هاتف أيفون برو ماكس.
- هاتف أيفون 12.
- هاتف أيفون 12 ميني.
- هاتف أيفون 12 برو.
- هاتف أيفون 12 برو ماكس.
لكن هناك ثلاث نسخ من شركة أبل لن يتاح لها التحديث الجديد خلال هذا العام، نظرًا لإصدار أكثر من نسخة بعده خلال السنوات الماضية، وهذه الهواتف جاءت على النحو الآتي:
- هاتف أيفون 6 إس.
- هاتف أيفون 6 إس بلس.
- هاتف أيفون إس إي الإصدار الأول.
تتيح شركة أبل تحديثات جديدة كل عام للنسخ التي أصدرتها منذ نحو 5 إلى 6 سنوات، لزيادة عنصر الأمان في إصداراتها، فيما يمكن الإشارة إلى عدد من المميزات الأخرى، فيما جاءت هذه المميزات على النحو التالي:
- قدمت شركة أبل مزايا عديدة جديدة في iOS 14.
- من المتوقع أن يكون لدى iOS 15 خيارات لتخصيص المميزات إلى جانب إعدادات الخصوصية.
- أتاحت شركة أبل مكتبة تطبيقات جديدة مع نظام التشغيل iOS 14، لتنظيم جميع التطبيقات.
- يمكن إزالة أي تطبيق من الشاشة الرئيسية وتخزينه في مكتبة التطبيقات مع التحديث الجديد.
- منحت شركة أبل الوصول إلى تطبيقات الطرف الثالث أكثر من أي وقت.
الوسوم
ينتظر كثير من مستخدمي هواتف iPhone إعلان شركة أبل بشأن تحديث iOS 15 لهواتف آيفون وذلك في المؤتمر العالمي للمطورين “WDC 2021″، حيث يأتي بتحديثات جديدة ومميزات مهمة لحاملي هذه الجوالات الذكية، فيما سيجري ترقية جميع الهواتف التي تعمل بنظام iOS 14 وعددها يصل إلى 15 جهازًا، فيما سيحرم 3 أجهزة أخرى من هذه التحديثات، نظرًا لقدم الموديل.تحديث iOS 15 لهواتف آيفون
الأجهزة التي سيجري عليها تحديث iOS 15 لهواتف آيفون بدءًا من نسخة أيفون إس إي الإصدار الثاني، وحتى أحدث إصدارات أبل وهي أيفون 12 برو ماكس، خدمة لمستخدمي هذه الهواتف الذكية، وذلك على النحو الآتي:
- هاتف أيفون إس إي الإصدار الثاني سيتاح له التحديثات الجديدة من أبل.
- هاتف أيفون 7.
- هاتف أيفون 7 بلس.
- هاتف أيفون 8.
- هاتف أيفون 8 بلس.
- هاتف أيفون إكس.
- هاتف أيفون إكس آر.
- هاتف أيفون إكس إس.
- هاتف أيفون إكس إس ماكس.
- هاتف أيفون 11.
- هاتف أيفون 11 برو.
- هاتف أيفون برو ماكس.
- هاتف أيفون 12.
- هاتف أيفون 12 ميني.
- هاتف أيفون 12 برو.
- هاتف أيفون 12 برو ماكس.
لكن هناك ثلاث نسخ من شركة أبل لن يتاح لها التحديث الجديد خلال هذا العام، نظرًا لإصدار أكثر من نسخة بعده خلال السنوات الماضية، وهذه الهواتف جاءت على النحو الآتي:
- هاتف أيفون 6 إس.
- هاتف أيفون 6 إس بلس.
- هاتف أيفون إس إي الإصدار الأول.
تتيح شركة أبل تحديثات جديدة كل عام للنسخ التي أصدرتها منذ نحو 5 إلى 6 سنوات، لزيادة عنصر الأمان في إصداراتها، فيما يمكن الإشارة إلى عدد من المميزات الأخرى، فيما جاءت هذه المميزات على النحو التالي:
- قدمت شركة أبل مزايا عديدة جديدة في iOS 14.
- من المتوقع أن يكون لدى iOS 15 خيارات لتخصيص المميزات إلى جانب إعدادات الخصوصية.
- أتاحت شركة أبل مكتبة تطبيقات جديدة مع نظام التشغيل iOS 14، لتنظيم جميع التطبيقات.
- يمكن إزالة أي تطبيق من الشاشة الرئيسية وتخزينه في مكتبة التطبيقات مع التحديث الجديد.
- منحت شركة أبل الوصول إلى تطبيقات الطرف الثالث أكثر من أي وقت.
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