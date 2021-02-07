تحديث iOS 15 لهواتف آيفون و3 أجهزة غير متاح لها الإصدار الجديد

ينتظر كثير من مستخدمي هواتف ‏iPhone إعلان شركة أبل بشأن تحديث iOS 15 لهواتف آيفون وذلك في المؤتمر العالمي للمطورين “WDC 2021″، حيث يأتي بتحديثات جديدة ومميزات مهمة لحاملي هذه الجوالات الذكية، فيما سيجري ترقية جميع الهواتف التي تعمل بنظام iOS 14 وعددها يصل إلى 15 جهازًا، فيما سيحرم 3 أجهزة أخرى من هذه التحديثات، نظرًا لقدم الموديل.

تحديث iOS 15 لهواتف آيفون

الأجهزة التي سيجري عليها تحديث iOS 15 لهواتف آيفون بدءًا من نسخة أيفون إس إي الإصدار الثاني، وحتى أحدث إصدارات أبل وهي أيفون 12 برو ماكس، خدمة لمستخدمي هذه الهواتف الذكية، وذلك على النحو الآتي:

هاتف أيفون إس إي الإصدار الثاني سيتاح له التحديثات الجديدة من أبل. هاتف أيفون 7. هاتف أيفون 7 بلس. هاتف أيفون 8. هاتف أيفون 8 بلس. هاتف أيفون إكس. هاتف أيفون إكس آر. هاتف أيفون إكس إس. هاتف أيفون إكس إس ماكس. هاتف أيفون 11. هاتف أيفون 11 برو. هاتف أيفون برو ماكس. هاتف أيفون 12. هاتف أيفون 12 ميني. هاتف أيفون 12 برو. هاتف أيفون 12 برو ماكس.

هواتف أيفون لن يتاح لها إصدار أبل الجديد

لكن هناك ثلاث نسخ من شركة أبل لن يتاح لها التحديث الجديد خلال هذا العام، نظرًا لإصدار أكثر من نسخة بعده خلال السنوات الماضية، وهذه الهواتف جاءت على النحو الآتي:

هاتف أيفون 6 إس. هاتف أيفون 6 إس بلس. هاتف أيفون إس إي الإصدار الأول.

مميزات التحديث الجديد من شركة أبل

تتيح شركة أبل تحديثات جديدة كل عام للنسخ التي أصدرتها منذ نحو 5 إلى 6 سنوات، لزيادة عنصر الأمان في إصداراتها، فيما يمكن الإشارة إلى عدد من المميزات الأخرى، فيما جاءت هذه المميزات على النحو التالي: