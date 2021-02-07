موعد صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان 1442

موعد إيداع المساعدة المقطوعة هو واحد من ضمن المواعيد التي يتنظرها الكثير من مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل صرف مقطوعة الضمان والتي تعتبر واحدة من ضمن البرامج الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل السعودية لجميع المستفيدين والمقيمين في المملكة.

صرف المساعدة المقطوعة

ليس هناك موعد محدد تقوم فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقيام بإيداع مقطوعة الضمان حيث في بعض الأحيان يتم صرف المقطوعة في فترة نصف سنوية أو ربع سنوية حسب الحالة الاقتصادية للحكومة في المملكة، وتقدم المساعدات إلي الكثير من الفئات في المملكة والتي تعاني من صعوبة الدخل أو الفقر وذلك لأن يتم مساعدتهم بشكل كبير علي التحسين في مستوي الدخل الشهري لهم.

طريقة التسجيل في المساعدات المقطوعة إلكترونياً

عملت وزارة الموارد البشرية علي تقديم خدمة إلكترونية يتمكن المواطن السعودي من التقديم في المقطوعة من خلالها حيث يتم التقديم عن طريق أتباع الأتي:

الدخول إلي موقع وزارة الموارد البشرية علي الشبكة العنكبوتية.

اختيار من القائمة الخدمات الإلكترونية ثم اختيار المقطوعة بعد ذلك.

تقوم باختيار إنشاء حساب جديد في المقطوعة.

تكتب البيانات الشخصية لك من الاسم ثم رقم الهوية.

بعد ذلك تحديد قيمة الراتب الشهري الذي تحصل علية.

تقوم بإَضافة في النموذج رقم الحساب البنكي.

بعد ذلك تضيف رقم الهاتف المسجل في منصة ابشر.

تقوم بعملية رفع الأوراق والمستندات المطلوبة منك.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر التقديم في المقطوعة.

يتم مراجعة البيانات وفي حالة الموافقة تحصل علي المقطوعة.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

لم تحدد حتي الآن وزارة الموارد البشرية الموعد الذي سيتم فيه إيداع الأموال في حسابات المستفيدين ولكن من الممكن أن يستعلم المستفيد عن موعد الإيداع عبر الخدمة التي توفرها الوزارة وهي تكون عبر الأتي: