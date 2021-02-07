التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية

وقال التحالف في بيان اليوم، إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تنتهك القانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.

وأكد أن التحالف يتخذ الإجراءات للتعامل مع مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريبا في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.