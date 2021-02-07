السعودية.. قرار بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق علي النمر

أفادت تقارير سعودية بصدور قرار بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الشاب السعودي علي النمر، وتخفيف العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات.

وقال محمد النمر في تغريدة على تويتر "تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين ألغت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض قبل قليل حكم الإعدام بحق الشاب علي محمد النمر، وقضت بحبسه 10سنوات".

وأضاف النمر "أمر الملك سلمان قضى بسجن القاصر 10سنوات كحد أعلى. الحكم للتمييز ثم للعليا.. علي النمر قضى سجينا أكثر من 9 سنوات وبقي لإتمام الحكم 8 شهور".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن محمد النمر قوله "أشعر وعائلتي بالسعادة وأتمنى الإفراج عن جميع الموقوفين في بلادي وغيرها".

وكانت هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية أعلنت في أبريل الماضي عن صدور أمر ملكي بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الأفراد الذين ارتكبوا جرائم وهم قُصر، وتحديد مدة السجن بما لا يتجاوز الـ10 سنوات في دور إصلاح الأحداث.

واعتقل علي النمر عام 2012 عندما كان يبلغ 17 عاما بعد مشاركته في احتجاجات في القطيف، حيث تتمركز الأقلية الشيعية بالمنطقة الشرقية، حيث واجه تهما بالانضمام لجماعة إجرامية والهجوم على قوات الأمن.

وعرف على النمر كونه ابن شقيق رجل الدين الشيعي نمر النمر، الذي أعدمته المملكة في 2016، لتهم تتعلق بالإرهاب والتحريض على الفتنة الطائفية والاحتجاجات.