مصري مرشح للكونجرس يبعث برسالة لـ إيران وبايدن ودول المنطقة

حث خالد سالم الذي أعلن ترشحه لمجلس الشيوخ الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، ضد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إيران على عدم إضاعة فرصة التفاوض مع إدارة بايدن بشأن الأسلحة النووية.

وفي رسالة إلى دول الخليج الأسبوع الماضي ، قدم سالم، مصري المولد، التشجيع وأبدى مخاوفه من التهديدات للسلام في المنطقة. بحسب ما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية.

وقال خالد "لا حاجة لأن تكون إيران والولايات المتحدة في مسار تصادمي. نعم، قد تكون هذه كارثة كبيرة، لكن هذه اللحظة تقدم أيضًا فرصة لكلا الجانبين. لا تريد الولايات المتحدة ولا إيران الحرب، ولا سيما المواجهة النووية. إنها مسألة معقدة، ولكنها أيضًا بسيطة نسبيًا. إذا اختار البلدان التحرك نحو السلام والتعاون، فيمكن حل أي قضايا بحسن نية. هناك حلول. سوف يتطلب الأمر دبلوماسية ماهرة وحسن نية لتحقيق ذلك".

ولد سالم في مصر ونشأ في الكويت. هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1992.

وقال سالم إنه يرى أن النظام الإيراني الحالي يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط لتعزيز دعمه الداخلي، وهو نهج يقول إنه يؤدي إلى تصاعد التوتر مع معاقبة مواطني إيران بسبب العقوبات الأجنبية.

وأوضح سالم: "إن الترويج للحرب لا يفيد أحدًا، باستثناء النخبة المتعطشة للسلطة. هذا يجب أن يتوقف".

وقال سالم إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعرض طريقا مشرفا للسلام ويجب على إيران أن تسلكه.

كما نصح سالم دول الخليج بالبحث عن موارد أخرى لشعوبها تحت مظلة إدارة بايدن وشدد على ضرورة مواصلة الولايات المتحدة تحالفها مع إسرائيل وحماية إسرائيل من العداء الإيراني والقوى الإقليمية الأخرى التي تحتضن الإرهاب.