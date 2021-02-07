نيويورك تايمز تكشف سر رفض فلين لعرض ترامب لتولي منصب كبير موظفي إدارته

في الأيام الأخيرة من ولايته، نظر الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في تعيين مايكل فلين رئيسًا للموظفين، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، ولكن سرعان ما اتخذ قرارا بطرده بدلا من تعيينه في المنصب المستهدف بعد أسابيع فقط من القرار الذي كان محتملا.
فلين الذي كان يشغل منصب مستشار الأمن القومي السابق، والذي طُرد من منصبه، أقر بأنه مذنب في ديسمبر 2017 بإحدى جرائم الكذب على المحققين كجزء من تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في ملف قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وعلى وجه التحديد، اعترف بتضليل محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي في مقابلة أجريت في يناير 2017 حول اتصالاته مع سيرجي كيسلياك، سفير روسيا لدى الولايات المتحدة في ذلك الوقت، خلال الفترة الانتقالية لعام 2016.
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وفي نوفمبر الماضي، قبل رحيل الرئيس بشهرين، أصدر ترامب قرارا بالعفو عنه.
وكتب ترامب على تويتر "إنه لشرف عظيم لي أن أعلن أن الجنرال مايكل تي فلين قد حصل على عفو كامل" مضيفا "تهانينا لـ جين فلين وعائلته الرائعة، أعلم أنه سيكون لديك الآن عيد شكر رائع حقًا!"
وبعد شهر، طرح ترامب فكرة إعادة فلين إلى البيت الأبيض، ولم يتبق سوى أسابيع قبل الانتقال إلى إدارة بايدن، حسبما ذكرت الصحيفة.
في اجتماع بالبيت الأبيض ، قال ترامب إنه يريد من فلين إلقاء نظرة على مكتب التحقيقات الفيدرالي. كما نظر في تعيين فلين كرئيس للموظفين ، وفقًا لصحيفة التايمز.
وذكرت الصحيفة أنه من غير الواضح ما إذا كان ترامب جادًا بشأن الاقتراحات. رفض فلين العروض لأنه أراد سداد الديون القانونية من المشاركة في تحقيق روسيا.
في نظر الجمهور، استمر فلين في كونه أحد أكثر مؤيدي ترامب حماسة.
وتم طرده عبر تغريدة تويتر في يناير، بعد استخدام المنصة لحث ترامب على استخدام الأحكام العرفية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.
وفاز جو بايدن في الانتخابات في نوفمبر، لكن في الأسابيع التالية، أطلق ترامب وأنصاره - مثل فلين - باستمرار مزاعم لا أساس لها من الاحتيال لمحاولة جعل الأمريكيين يعتقدون أن النتائج غير صحيحة.
وكان فلين أيضًا أحد أكثر المؤيدين المرئيين لحركة نظرية المؤامرة QAnon.
وفي عام 2019، كان من المقرر أن يتحدث في مؤتمر نظمته منظمة QAnon.
واستفاد فلين من قاعدته الجماهيرية في QAnon لدفع الفواتير القانونية التي جمعها خلال التحقيق في روسيا، حسبما ذكرت صحيفة ذا تايمز.
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