نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحالف العربي: تدمير طائرة مفخخة حوثية أُطلقت تجاه السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترض تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأحد، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثيين تجاه السعودية.

وقال التحالف العربي في بيان: إن ميليشيات الحوثيين تنتهك القانون الدولي الإنساني عبر محاولات استهداف المدنيين والمواقع المدنية بالمملكة، وفقًا لما أوردته فضائية العربية .

وأكد التحالف على مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني .