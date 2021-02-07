تردد قناة الكأس المفتوحة مجانا وإذاعة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ عليها

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ، أصبحت الشغل الشاغل لكل منتظر لقاء القمة بين الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني، ولكن الجميع يتوقع أن تكون قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات هي التي ستذيع المباراة وهذا صحيح ولكن هناك قناة أخرى مفتوحة على النايل سات، وهي قناة عربية وليست مشفرة على الإطلاق وإليكم بعض التفاصيل الهامة قبل معرفة تلك المحطة التي سيكون عليها مباراة الأهلي وبايرن ميونخ.

تردد قناة الكأس المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

يمكن متابعة قناة الكأس الرياضية القطرية على القمر الصناعي المصري النايل سات، من أجل مشاهدة ومتابعة مجريات متش الأهلي المصري ونظيره الإلماني بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، تلك البطولة المقامة في الدوحة 2021، وقد أعلنت القناة أنها ستذيع المبارة مجانا وبدون تشفير على القمر الصناعي نايل سات في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة يوم غد الأثنين، ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم.

خطوات ضبط تردد قناة الكأس على النايل سات

وتردد قناة الكأس القطرية علي النايل سات هو 11919 أفقي، معدل تصحيح الخطأ 27500، بينما معدل الترميز هو 3/4، ويمكن لأي شخص ضبط التردد بمنتهى السهولة من خلال الضغط على زر menu، ثم اختيار التركيب، ثم بعد ذلك التوجه إلى قائمة الترددات الموجودة بجهاز الريسفر، وبعد تلك الخطوة يتم البحث عن التردد الخاص بالقناة وإن لم يكن موجدا يتم إضافته من خلال القائمة الموجودة أسفل الشاشة والتي توضح عن طريق الألوان في الريموت كنترول، فكل لون يختص بمهمة محددة سواء إضافة التردد أو تعديله أو حذفه.

وفي نفس السياق، قام لاعبي النادي الأهلي بالتعاون مع لاعبي البايرن ميونخ بإنشاء مقطع فيديو مشترك ونُشر عبر صفحات السوشيال ميديا للفريقين وتضمنت أهم نجوم الفريقين، وهم يحاولون ترديد أهم الكلمات الخاصة بكل نادي، مثل كلمات “جمهوره ده حماه، والتالتة شمال بتهز جبال”، وغير من هتافات الجماهير العاشقة للأهلي وبايرن ميونخ.