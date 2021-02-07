خطوات تجديد هوية زائر 1442 بالرسوم والاستعلام عن صلاحية الهوية بالرقم absher

خطوات تجديد هوية زائر، والاستعلام عنها برقم الهوية ومعرفة صلاحية هوية الزائر عن طرق رقم الهوية يعتبر مسار بحث الكثير من الوافدين فى المملكة خصوصاً فى ظل التحديثات المستمرة من قبل حكومة المملكة فى القوانين والرسوم المقررة لاستخراج هوية الزائر ورفع قيمة رسوم تجديد هوية الزائر لذلك سنتطرق اليوم لأخر أخبار الجوازات فى المملكة والمتعلقة بالوافدين وخصوصاً أخبار هوية زائر 1422.

قرارات تجديد هوية الزائر 1442

صدرت تعليمات عليا لإدارة الجوازات فى المملكة من بداية شهر يناير بالعمل علي تجديد هوية زائر لليمنيين المقيمين بالمملكة والذين ينتظمون فى عملية التجديد للهوية حيث تبدأ عملية تجديد هوية الزائر من اليمن من 22-3-1442 وتستمر لمدة عشرون يوماً حتى تاريخ 12-6-1442 وستكون عملية التجديد إلكترونياً بعد القيام بدفع الرسوم المقررة ولا يجب العودة إلى أي من مكاتب الجوازات بالمملكة ويمكن أيضأ تجديد الإقامة عبر الرابط وتجديد استقدام الزوجة بالرسوم.

طريقة الاستعلام عن هوية زائر 1442 برقم الهوية

أكدت وزارة الداخلية بالمملكة أتاح خدمة الاستعلام غن هوية زائر برقم الهوية إلكترونياً بغرض معرفة صلاحية هوية زائر والاستعلام عنها والعمل على تجديدها فى حالة انتهاء هوية الزائر وذلك عن طريق اتباع الخطوات الأتية:

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الداخلية السعودية الرسمي.

القيام بتسجيل الدخول إلى حساب ابشر.

اختيار من القائمة الرئيسية خيار “الخيارات” والضغط علية.

النقر على خيار “الاستعلامات الإلكترونية”.

يتم اختيار “الجوزات” والضغط عليها.

الضغط على خيار ” الاستعلام عن هوية زائر”.

كتابة رقم الهوية وإدخال البيانات المطلوبة.

فتح تبويب جديد يحتوى علي كافة البيانات الخاصة بالزائر ومدة الزيارة وموعد الانتهاء والرسوم المطلوبة لتجديد هوية الزائر إلكترونياً.

كيفية الاستعلام عن صلاحية هوية زائر 1442

طريقة الاستعلام عن صلاحية هوية الزائر تتم بطريقة إلكترونية من خلال الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية واتباع الشرح التالي:

تسجيل الدخول عبر منصة ابشر.

كتابة اسم المستخدم والرقم السرى فى حساب ابشر أفراد.

الضغط على خيار ” خدمة الاستعلام عن صلاحية الهوية”.

كتابة رقم الإقامة الخاص بالزائر فى المكان المخصص لذلك.

كتابة رمز التحقق المرئي فى الخانة المخصصة لذلك.

القيام بالضغط على خيار ” استعلام”.

ظهور تبويب جديد يحتوى على جميع تفاصيل إقامة الزائر وتاريخ انتهائها والتعرف على صلاحية هوية الزائر.

خطوات تجديد هوية زائر 1442

بعد إعلان حكومة المملكة فتح الباب أمام الوافدين من أجل التجديد لهوية زائر يبحث ملايين المغتربين فى المملكة عن كيفية تجديد هوية زائر 1442 والتعرف على خطوات تجديد هوية زائر وسنتعرض لكم تلك الخطوات فى السطور التالية:

تسجيل الدخول عبر منصة ابشر.

كتابة اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق الخاص بالزائر.

النقر على خيار ” تسجيل الدخول”.

انتظار رسالة رمز تأكيد تسجيل الدخول على الجوال.

كتابة الرمز الذي تم إرساله على الجوال فى الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار “الجوازات” من القائمة الجانبية بالصفحة والضغط عليها.

النقر على خيار ” تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية لليمنيين”.

النقر على خيار “متابعة”.

النقر على أيقونة “أسم الزائر” ثم النقر على خيار ” اختيار”.

القيام بالنقر على الموافقة على “الأحكام والشروط”.

الموافقة والضغط على خيار ” تمديد تأشيرة الزيارة”.

وصول رسالة للجوال تحتوى على “موعد انتهاء الهوية الجديد”.

وأخيراً الضغط على خيار “إغلاق” للانتهاء من عملية تجديد هوية زائر 1442.

ما هي رسوم تجديد هوية زائر 1442

أكدت إدارة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة أن رسوم تجديد هوية زائر قيمتها 100 ريال سعودي وذلك لحالات تمديد الهوية وفى حالة تأخر تجديد هوية زائر وانتهائها صلاحية هوية الزائر سيتم فرض غرامة قدرها 400 ريال سعودي وذلك خاص بطريقة تجديد هوية زائر والاستعلام عن هوية زائر 1442.