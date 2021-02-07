طريقة تغيير رقم الجوال في تطبيق توكلنا وتسجيل حساب جديد للمواطنين والمقيمين في السعوديه

تشهد محركات البحث يوميًا الكثير من التساؤلات حول طريقة تغيير رقم الجوال في تطبيق توكلنا وتسجيل حساب جديد من جميع مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين بداخلها الراغبين في تعريف رقم الجوال الخاص بهم داخل التطبيق لتفعيل الحاسب الشخصي، ويرتبط تطبيق توكلنا بنظام أبشر الالكتروني حيث يتطلب تفعيل الحساب وجود حساب فعال بنظام أبشر مع وجود رقم الهاتف المرتبط بالنظام، مع ضرورة تحديثه أولًا بنظام أبشر حتى يتم تغييره بكل سهولة في تطبيق توكلنا، وهو ما سنوضحه لكم في السطور التاليةطريقة تغيير رقم الجوال في تطبيق توكلنا
يتيح تطبيق توكلنا إمكانية تغيير رقم الجوال الخاص بالمواطن السعودي بشرط تغييره أولًا من خلال نظام أبشر الالكتروني في البداية، ويمكنكم تغيير الرقم عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- الذهاب إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية الرسمي
- الضغط على خدمات الأفراد.
- تسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
- الذهاب إلى خانة برقم الجوال،
- تحديث رقم الجوال الموجود.
- الضغط على تأكيد وحفظ.
- سيقوم الموقع بإظهار جميع البيانات الخاصة بالمستخدم ومن ضمنهم رقم الجوال الجديد.
- وبعد ذلك يتم تفعيل تسجيل حساب جديد في توكلنا وتفعيله برقم الهاتف.
تحرص المملكة السعودية على توفير الخدمات الالكترونية الميسرة لجميع المواطنين توفيرًا للوقت والجهد ومنع التجمعات غير الضرورية للحد من انتشار وباء كورونا، ومن ضمن تلك الخدمات إمكانية تفعيل تطبيق توكلنا من خلال الحساب الرسمي للمواطن على نظام أبشر الالكتروني على أن يكون هناك رقم هاتف مسجل بالحساب ومفصل، وفي حالة الرغبة في تغيير الرقم يتم التغيير من خلال نظام أبشر ثم البدء في انشاء حساب جديد على توكلنا عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- فتح تطبيق توكلنا على الهاتف.
- الضغط على كلمة تسجيل جديد.
- كتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة.
- كتابة تاريخ الميلاد.
- الموافقة على كافة شروط الاستخدام والخصوصية.
- الضغط على كلمة تسجيل.
- سيقوم التطبيق بإرسال الرمز التأكيدي على الهاتف المسجل بنظام أبشر.
- كتابة رمز التحقق المرسل بصورة صحيحة.
- الضغط على كلمة التالي.
- انشاء كلمة مرور جديدة وتأكيدها مرة أخرى.
- تحديد محل السكن بالتفصيل وتأكيده.
- سيوضح التطبيق عدم وجود تابعين أو عماله منزليه.
- في حالة وجودة عمالة أو أبناء سيقوم التطبيق بإظهارهم ويجب تحديدهم.
- الإجابة على جميع الأسئلة المقدمة من التطبيق والضغط على كلمة التالي.
الوسوم
تشهد محركات البحث يوميًا الكثير من التساؤلات حول طريقة تغيير رقم الجوال في تطبيق توكلنا وتسجيل حساب جديد من جميع مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين بداخلها الراغبين في تعريف رقم الجوال الخاص بهم داخل التطبيق لتفعيل الحاسب الشخصي، ويرتبط تطبيق توكلنا بنظام أبشر الالكتروني حيث يتطلب تفعيل الحساب وجود حساب فعال بنظام أبشر مع وجود رقم الهاتف المرتبط بالنظام، مع ضرورة تحديثه أولًا بنظام أبشر حتى يتم تغييره بكل سهولة في تطبيق توكلنا، وهو ما سنوضحه لكم في السطور التاليةطريقة تغيير رقم الجوال في تطبيق توكلنا
يتيح تطبيق توكلنا إمكانية تغيير رقم الجوال الخاص بالمواطن السعودي بشرط تغييره أولًا من خلال نظام أبشر الالكتروني في البداية، ويمكنكم تغيير الرقم عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- الذهاب إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية الرسمي
- الضغط على خدمات الأفراد.
- تسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
- الذهاب إلى خانة برقم الجوال،
- تحديث رقم الجوال الموجود.
- الضغط على تأكيد وحفظ.
- سيقوم الموقع بإظهار جميع البيانات الخاصة بالمستخدم ومن ضمنهم رقم الجوال الجديد.
- وبعد ذلك يتم تفعيل تسجيل حساب جديد في توكلنا وتفعيله برقم الهاتف.
تحرص المملكة السعودية على توفير الخدمات الالكترونية الميسرة لجميع المواطنين توفيرًا للوقت والجهد ومنع التجمعات غير الضرورية للحد من انتشار وباء كورونا، ومن ضمن تلك الخدمات إمكانية تفعيل تطبيق توكلنا من خلال الحساب الرسمي للمواطن على نظام أبشر الالكتروني على أن يكون هناك رقم هاتف مسجل بالحساب ومفصل، وفي حالة الرغبة في تغيير الرقم يتم التغيير من خلال نظام أبشر ثم البدء في انشاء حساب جديد على توكلنا عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- فتح تطبيق توكلنا على الهاتف.
- الضغط على كلمة تسجيل جديد.
- كتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة.
- كتابة تاريخ الميلاد.
- الموافقة على كافة شروط الاستخدام والخصوصية.
- الضغط على كلمة تسجيل.
- سيقوم التطبيق بإرسال الرمز التأكيدي على الهاتف المسجل بنظام أبشر.
- كتابة رمز التحقق المرسل بصورة صحيحة.
- الضغط على كلمة التالي.
- انشاء كلمة مرور جديدة وتأكيدها مرة أخرى.
- تحديد محل السكن بالتفصيل وتأكيده.
- سيوضح التطبيق عدم وجود تابعين أو عماله منزليه.
- في حالة وجودة عمالة أو أبناء سيقوم التطبيق بإظهارهم ويجب تحديدهم.
- الإجابة على جميع الأسئلة المقدمة من التطبيق والضغط على كلمة التالي.
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