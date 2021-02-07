تحميل تطبيق توكلنا tawakkalna لدخول الأماكن العامة والأسواق

يبحث الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن رابط تحميل تطبيق توكلنا فهو من أهم التطبيقات التي يحتاجها المواطنين وأصبح من التطبيقات الشائعة والرائدة والمتداولة بشكل كبير بين المواطنين في السعودية، ويرجع ذلك إلى أن تطبيق توكلنا هو التطبيق المعتمد من جانب وزارة الصحة السعودية والذي يضم عدد كبير من الخدمات التي تهدف في النهاية إلى زيادة الوعي لدى المواطنين ومعرفة كافة المستجدات المتعلقة بكورونا في السعودية، وأيضا أصبح لدية استخدام الأهم وهو الحصول على أذن التسوق والذهاب إلى الأماكن العامة.

معلومات حول تطبيق توكلنا tawakkalna

يتوفر تطبيق توكلنا لجميع الهواتف الذكية بحيث يمكنك تحميل تطبيق توكلنا على هواتف الأندرويد، وأيضا تحميلة على الهواتف التي تعمل بنظام الايفون، مما يتيح لكافة المستخدمين تحميل التطبيق واستخدامه، ويمكن للجميع الحصول على التطبيق مجانا من خلال متجر جوجل بلاي الرسمي ومتجر اب ستور الرسمي لهواتف الايفون، وبعد ذلك يمكنك إنشاء حساب شخصي علي التطبيق وإدخال كافة المعلومات المطلوبة منك والتي أهمها هي:

اسم المستخدم ورقم الهوية أو رقم الإقامة.

كلمة المرور الخاصة بحسابك والمكونة من 12 حرف ورقم.

كتابة تاريخ الميلاد وتحديد موقع الشخص من خلال الخريطة.

تفعيل الحساب من خلال رمز التحقق الذي سيصلك بعد إدخال البيانات.

الإجابة على كافة الأسئلة الصحية التي سيعرضها لك التطبيق.

أبرز الخدمات التي يوفرها تطبيق توكلنا

يقدم تطبيق توكلنا tawakkalna عدد كبير من الخدمات الرقمية المختلفة التي يمكن للمواطن الاستفادة منها بجانب الحصول على أذن الذهاب والتسوق والخروج في الأماكن العامة، حيث يوفر التطبيق عدد كبير من الخدمات أهمها هي:

خدمة إنشاء التجمعات.

خدمة فحص كورونا.

خدمة تنبيهات توكلنا.

خدمة الجواز الصحي.

خدمة العنوان الوطني.

خدمة استعراض الحالة الصحية.

أذونات الذهاب للأماكن العامة.

كانت هذه مجموعة من ضمن العشرات من الخدمات المتنوعة والهامة التي يوفرها تطبيق توكلنا لكافة المواطنين والزائرين في المملكة العربية السعودية فهو يسهل الكثير على المواطنين ويساعدهم في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحماية من انتشار الوباء والحد من انتشار كورونا.

طريقة تحميل تطبيق توكلنا tawakkalna

يمكن لجميع المواطنين تحميل تطبيق توكلنا مجانا علي الجوالات ويمكنك تحميل تطبيق توكلنا للأندرويد و تحميل تطبيق توكلنا للأيفون وأيضا يمكنك الحصول على التطبيق من خلال البحث عنه في متجر جوجل بلاي إذا كنت تستخدم جوال يعمل بنظام الاندرويد، والحصول عليه من خلال متجر اب ستور إذا كنت تستخدم التطبيق من خلال جوال يعمل بنظام الآيفون.

لا يحتاج تطبيق توكلنا tawakkalna إلى مساحة كبيرة علي الجوال فهو برنامج يمتلك حجم صغير جداً وبرنامج مميز للغاية ويمتلك واجهة استخدام بسيطة للغاية يمكن لكافة المستخدمين التعامل معها بسهولة كبيرة جداً دون وجود تعقيدات، ويمكنك التعديل علي ألوان التطبيق من خلال الإعدادات الخاصة به ويوفر لك التطبيق العديد من الخيارات التي تسهل عليك استخدام التطبيق.