خطوات وشروط الحصول على القرض التكميلي من البنك الأهلي

يمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية الحصول على القرض التكميلي من البنك الأهلي التجاري، إضافة إلى القرض الأساسي الذي حصل عليه بالفعل، وذلك بعد سداد 20%، أو دفع 12 قسطًا من التمويل، فيما يجب عليه سداد القسطين في الوقت نفسه، حيث يأتي ذلك تيسيرًا على العملاء في جميع أنحاء المملكة، ولأن التمويل الأول أو الأساسي قد لا يفي بالغرض المطلوب، وهي ميزة مهمة يحاول هذا المصرف من خلالها الحفاظ على الشريحة التي تتعامل معه.

شروط القرض التمويلي من البنك الأهلي التجاري

جاءت الشروط التي يجب أن تتوفر في العميل للحصول على القرض التمويلي من البنك الأهلي التجاري في السعودية، كما يلي في السطور التالية:

يجب سداد 20% من قيمة القرض الأساسي أو سداد عدد 12 قسطًا. يلزم دفع فائدة سنوية 5%، و5 آلاف ريال بنسبة 1% من قيمة القرض رسوم إدارية في حالة الحصول على تمويل بفترة سداد 5 سنوات. يجب ألا يقل الراتب الشهري للوافدين عن 4 آلاف ريال سعودي. من الضروري ألا تقل فترة العمل عن شهر للسعوديين. يلزم ألا تقل فترة العمل للوافدين عن 3 أشهر. لا بد من أن يكون العميل موظفًا وعلى رأس العمل لتحويل الرواتب. لا يقل الراتب الشهري عن 3 آلاف ريال للسعوديين. يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة خلال تقديمه للطلب ويزيد عمره على 60 سنة. يجب أن لا يقل عمر المتقدم الأجنبي عن 22 سنة، ولا يزيد على 60 سنة.

كيفية التقديم على التمويل التكميلي في مصرف AlAhliNCB

يمكننا معرفة كيفية التقديم على التمويل التكميلي في مصرف AlAhliNCB، وذلك من خلال الاتصال على هاتف التسويق المصرفي 8002441005 أو بملء نموذج الطلب، كما في الخطوات التالية: