براتب 3000 ريال تمويل بدون كفيل وبفترة سداد تصل إلى 60 شهر لدى بنك البلاد

براتب 3000 ريال تمويل شخصي بدون كفيل أو ضامن لدى بنك البلاد بالسعودية بنك البلاد من البنوك الهامة بالمملكة العربية السعودية ويقدم العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين والغير سعوديين ومن خلال هذا المقال بموقع ثقفني سوف نعرض لكم تمويل شخصي لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن ويتميز بفترة سداد طويلة الأجل تصل إلى 5 سنوات ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على هذا التمويل

براتب 3000 ريال تمويل شخصي بدون كفيل لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

الآن من خلال بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية يستطيع العملاء السعوديين والمقيمين الحصول على قرض سريع لدى بنك البلاد لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن عند التقديم على طلب التمويل وهذا القرض الشخصي له العديد من المزايا التى سوف نستعرضها سوياً وهى

يتميز التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بأنه قرض لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

التمويل السريع المقدم من قبل بنك البلاد يتميز بسرعة انتهاء الإجراءات

يستطيع العملاء الطالبين الحصول على القرض الشخصي لدى بنك البلاد أن يسدد قيمة التمويل على فترة زمنية طويلة تصل إلى 5 سنوات

يتمكن العملاء السعوديين والمقيمين سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية متناسبة مع الدخل الشهري للمتقدم

التمويل الشخصي لدى بنك البلاد يستطيع الحصول عليه المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين

يستطيع العملاء المتقاعدين التقديم على القرض الشخصي لدى بنك البلاد

شروط التمويل الشخصي بدون كفيل لدى بنك البلاد

وفر بنك البلاد القرض الشخصي لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن ويستطيع العميل المتقدم والذى يحصل على راتب 3000 ريال سعودي دخل شهري يتمكن من التقديم بعد توافر الشروط التى سوف نتعرف عليها معاً الآن وهي

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على القرض بدون كفيل لديه حساب جاري ببنك البلاد

3000 ريال سعودي كحد أدنى للراتب الشهري الذى يحصل عليه المواطن السعودي المتقدم

3500 ريال سعودي كحد أدنى للراتب الشهري للمتقدم للحصول على التمويل للمقيمين

لابد أن يكون المتقدم يعمل لدى أحد المؤسسات المعتمدة لدى بنك البلاد

على العميل المتقدم تقديم الهوية الوطنية

يقوم المتقدم بملئ نموذج يوضح التزامات العميل

تعبئة طلب شراء بالتقسيط

تقديم نموذج موضح به الراتب الشهري والمسمى الوظيفي

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعوديةطريقة الحصول على التمويل لدى بنك البلاد

يستطيع العملاء الحصول على التمويل وطلب التمويل لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية من خلال الدخول على رابط طلب التقديم لدى بنك البلاد واكتمال جميع البيانات المطلوبة