أخبار اليمن : احزاب التحالف تبارك دعوات إيقاف الحرب وترفض كافة اشكال الوصاية

احزاب التحالف تبارك دعوات إيقاف الحرب وترفض كافة اشكال الوصايةعقد المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعاً اليوم الأحد برئاسة الأستاذ عبده مهدي العدله رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف وقفت فيه أمام المستجدات على الساحة الوطنية.

وأكدت أحزاب التحالف الوطني موقفها الثابت في الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، رافضةً لكل أشكال العدوان والحصار على اليمن وشعبه ومشروع التقسيم الذي تسعى لها دول العدوان.

كما أكدت أحزاب التحالف الوطني تأييدها للسلام ومباركتها لأي دعوة توقف نزيف الدم اليمني الذي تسببت فيه دول العدوان، كما أنها ترفض كل أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية، مجددة مطالبتها بوقف العدوان وفك الحصار على الشعب اليمني ومعاناته منذ ست سنوات على العدوان الظالم.

وحيت أحزاب التحالف المواقف الشجاعة للشعب اليمني الصامد في وجه العدوان.

هذا وناقشت أحزاب التحالف عدد من القضايا الداخلية، واتخذت إزاءها القرارات اللازمة.