أخبار اليمن : 243 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

243 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 243 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والفازة والتحيتا ومحاولة تسلل في الجبلية، و46 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 345 قذيفة و155 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن الخروقات شملت 11 غارة لطيران تجسسي على شارع الخمسين وحيس والفازة والدريهمي وتحليق 25 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والجاح والفازة والتحيتا والجبلية والدريهمي.