أخبار اليمن : 6 غارات وقنبلة سعودية تحصد أرواح المدنيين

6 غارات وقنبلة سعودية تحصد أرواح المدنيين
شن طيران العدوان السعودي اليوم 6 غارات على مأرب والجوف وصعدة، فيما استشهدت طفلة وأصيبت طفلتان بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان في مديرية نهم بصنعاء.
وأوضح مصدر عسكري أن قنبلة من مخلفات العدوان انفجرت خلال لعب الأطفال في منطقة مسورة بمديرية نهم، ما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة اثنتين بجروح بليغة.
وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 4 غارات على مديرية صرواح بمأرب، واستهدف بغارة منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف في الجوف.
وأكد المصدر إصابة مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف.
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