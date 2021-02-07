فيديو لزيارة السيسي لـ"عزبة الهجانة".. واستقبال حافل

في زيارة تفقدية لمنطقة عزبة الهجانة على طريق القاهرة السويس شرقي العاصمة المصرية، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، على ضرورة تطوير كافة المناطق العشوائية في البلاد.

ونوه الرئيس المصري لضرورة استمرار الحكومة في تنفيذ نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة على مستوى البلاد.

كما شدد على أهمية بذل الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها، وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها.

وطالب السيسي خلال الجولة التفقدية التي قام بها، الأحد، لمنطقة عزبة الهجانة شرق القاهرة، بضرورة ربط هذه المناطق بعد تطويرها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الجولة على التطوير الجاري لتلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية.

ورافق السيسي خلال الجولة التفقدية رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمختصين بتطوير المناطق العشوائية.

وأثناء إبداء الرئيس المصري بعض الملاحظات خلال تفقده لأعمال التطوير، احتشد عدد من المواطنين لتحيته مرددين: "بنحبك ياريس".