الإمارات ترحب برفع التعليق المؤقت عن الرحلات الجوية للدنمارك

رحبت دولة الإمارات بقرار مملكة الدنمارك رفع التعليق المؤقت عن الرحلات القادمة من الدولة اعتبارا من الأحد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

واتخذت السلطات الدنماركية سلسلة من الإجراءات قضت بمطالبة المسافرين من جميع الدول بالحصول على نتيجة سلبية لاختبار PCR قبل 24 ساعة من السفر والحجر الصحي لمدة 10 أيام عند الوصول ويتماشى ذلك مع الإجراءات التي نفذتها دولة الإمارات بنجاح منذ بداية جائحة كوفيد-19.

في تعليق لها في هذا الشأن قالت فاطمة المزروعي، سفيرة الدولة لدى مملكة الدنمارك: "تثمن دولة الإمارات الخطوات التي اتخذتها السلطات الدنماركية لتنفيذ الإجراءات التي تعزز الجهود الدولية الكبيرة لمكافحة جائحة كوفيد -19.. لقد تعاونت السلطات الإماراتية و الدنماركية بشكل وثيق في هذا الصدد وستظل ملتزمة بتبادل المعلومات وتطبيق أفضل الممارسات في المعركة العالمية المشتركة ضد الجائحة".

من جانبه قال فرانز مايكل سكولدملين، سفير مملكة الدنمارك لدى الإمارات: "يسعدني عودة الرحلات الجوية المباشرة من دولة الإمارات إلى الدنمارك بعد الاتصالات الإيجابية التي جرت على المستوى الوزاري، حيث استجابت دولة الإمارات بشكل سريع للملاحظات الدنماركية مع توفير حل مجد لاستئناف الرحلات الجوية.. هذه الأوقات عصيبة على النقل الدولي وهذا واحد من العديد من الأمثلة حول قدرة الحكومات على إيجاد حلول مناسبة للتحديات التي يواجهها العالم من خلال التعاون والتضامن وتضافر الجهود".