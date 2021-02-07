الاتحاد الأوروبى : يجب إخراج كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا

جدة - نرمين السيد - ودعا الاتحاد الأوروبى -حسبما أفادت قناة "العربية"- مجلس النواب الليبى، للموافقة على السلطة التنفيذية الليبية سريعا. وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفانى وليامز، قد أعلنت الجمعة الماضية، نتائج عملية التصويت على اختيار السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، التى انتهت باختيار محمد يونس المنفى، رئيسا للمجلس الرئاسى، وعبد الحميد محمد دبيبة رئيسا للحكومة، وذلك فى ملتقى الحوار الليبى الذى عقد فى جنيف.

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