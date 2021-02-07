بتهم الغش والرشوة .. نتنياهو يمثل للمرة الثانية أمام المحكمة غدا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، تعقد الجلسة فى المحكمة المركزية فى شارع صلاح الدين بالقدس الشرقية المحتلة، وذلك بعد تأجيل أمتد عدة أسابيع بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد.
وستكون هذه المرة الثانية لحضور نتنياهو إلى قاعة المحكمة بعد جلسة تلاوة التهم عليه فى جلسة خاصة تم عقدها فى مايو الماضى.
وكان محامو الدفاع عن نتنياهو قد خصصوا الفترة الماضية من أجل دراسة مواد التحقيق وتقدموا بالتماسات فى محاولة للتقليل من أهميتها وإسقاط بعضها بذرائع مختلفة.
وستعقد المحكمة جلستها فى قاعة تم تجهيزها خصيصا وفق متطلبات الحذر من الفيروس وسيتم تحديد عدد الحاضرين على أن لا يتجاوز 27 شخصا بينهم فريق الدفاع، والقضاة والمتهمين فى القضايا الثلاث.
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