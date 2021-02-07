الخارجية الأمريكية : نرفض الاعتداءات التى تشنها ميليشيات إيران على حلفائنا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الخارجية الأمريكية، فى تصريحات لقناة "العربية"، أنه حان الوقت للتشاور مع السعودية والحلفاء والكونجرس بشأن إيران.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أنه على إيران الامتثال الكامل لبنود الاتفاق النووى، موضحة أنه يمكن الجلوس للتفاوض بعد عودة إيران للاتفاق.

وتابعت أن الرئيس بايدن كان واضحا جدا و"على إيران الامتثال"، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا يوجد أى اتصال رسمى مع إيران.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن "هذه الإدارة «إدارة بايدن» تدرك حجم الملفات الخلافية مع إيران".

وأكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى وقت سابق، اليوم الأحد، أنه على طهران وقف تخصيب اليورانيوم للعودة إلى طاولة التفاوض مجددا.

وأشار بايدن إلى أن بلاده لن ترفع العقوبات عن إيران قبل وفائها بالتزاماتها ووقف تخصيب اليورانيوم.