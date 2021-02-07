بايدن: الرئيس الصينى ليس لديه ذرة واحدة من الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأمريكى فى مقابلة تم بثها، اليوم الأحد، إنه لم يتحدث بعد إلى نظيره الصينى شى جينبينغ، معتبرا أنه لا يوجد "أى سبب لعدم الاتصال به"، بحسب صحيفة "بوليتيكو".

لكن بايدن هاجم شى جينبينغ بحسب مقتطفات من المقابلة التى عرضتها شبكة سى بى إس قائلا: "إنه قاس جدا".

وأضاف متحدثا عن نظيره الصينى، بحسب "سبوتنيك": "ليس هناك ذرة من الديمقراطية فى شخصه، ولا أقول ذلك من باب الانتقاد، إنها الحقيقة فقط".

وأوضح أن الخصومة بين الولايات المتحدة، والصين سوف تتخذ شكل "منافسة قصوى"، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه يريد تجنب أى "نزاع" بين أكبر قوتين اقتصاديتين.

وفى أواخر الشهر الماضى قال وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكين، إنه من مصلحة الولايات المتحدة التعاون مع بكين فى قضايا مثل تغير المناخ.