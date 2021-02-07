الكويت.. وزارة الداخلية تتوعد المخالفين لإجراءات كورونا

قالت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، إن جميع المقيمين في الكويت الذين سيخالفون الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، سيتم تطبيق القانون بصرامة إزائهم.

وأضافت الوزارة، وفقًا لصحيفة "الأنباء" الكويتية: "من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية، وأنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعلا يخالف أحكام القانون رقم ١٩٦٩/ وقرارات وتعليمات السلطات الصحية".

وتابعت: "عقوبة عدم الالتزام بالتدابير التي تتخذها السلطات الصحية ستكون الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ودعت الوزارة إلى الالتزام بقرار منع جميع أنواع التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية وإقامة الحفلات بما فيها حفلات الأعراس وغيرها سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما فيها السكن الخاص والديوانيات الخاصة، ومنع إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها، ومنع الاستقبالات أو التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة.