الإمارات تعلق على قرار رفع الحظر عن الرحلات الجوية إلى الدنمارك

رحبت الإمارات بقرار مملكة الدنمارك رفع التعليق المؤقت عن الرحلات القادمة من الإمارات اعتبارا من اليوم الأحد.

وقالت فاطمة خميس سالم خلفان المزروعي سفيرة الإمارات لدى الدنمارك" تثمن دولة الإمارات الخطوات التي اتخذتها السلطات الدنماركية لتنفيذ الإجراءات التي تعزز الجهود الدولية الكبيرة لمكافحة جائحة كوفيد -19"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضافت "لقد تعاونت السلطات الإماراتية و الدنماركية بشكل وثيق في هذا الصدد وستظل ملتزمة بتبادل المعلومات وتطبيق أفضل الممارسات في المعركة العالمية المشتركة ضد الجائحة".

بدوره، قال فرانز مايكل سكولدملين سفير الدنمارك لدى الإمارات "يسعدني عودة الرحلات الجوية المباشرة من دولة الإمارات إلى الدنمارك بعد الاتصالات الإيجابية التي جرت على المستوى الوزاري".

وأوضح أن الإمارات "استجابت بشكل سريع للملاحظات الدنماركية مع توفير حل مجد لاستئناف الرحلات الجوية في هذه الأوقات عصيبة على النقل الدولي وهذا واحد من العديد من الأمثلة حول قدرة الحكومات على إيجاد حلول مناسبة للتحديات التي يواجهها العالم من خلال التعاون و التضامن وتضافر الجهود".

وكانت الدنمارك اتخذت سلسلة من الإجراءات قضت بمطالبة المسافرين من جميع الدول بالحصول على نتيجة سلبية لاختبار "PCR " قبل 24 ساعة من السفر و الحجر الصحي لمدة 10 أيام عند الوصول، وهو ما يتماشى مع الإجراءات التي نفذتها دولة الإمارات بنجاح منذ بداية جائحة كوفيد-19.