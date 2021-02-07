شاهد.. فتاة سعودية تدرس الطب في مصر رغم كورونا.. والتلفزيون الرسمي للمملكة يحتفي بها

نشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، أمس السبت، تقريرًا مصورًا يسلط الضوء على فتاة سعودية تدعى، زينب فهد، حققت حلمها بدراسة الطب في مصر رغم تفشي فيروس كورونا، ضمن 50 طالبة وطالب سعودي يواصلون دراسة الطب في مصر.
وباشرت زينب للسنة الثانية على التوالي التدريب العملي في أحد المستشفيات الحكومية المصرية، وذلك استكمالًا لرحلة دراستها النظرية بكلية طب القصر العيني.
وقالت زينب في تصريحات للـ"إخبارية" إنها تحرص دائمًا في رحلتها التعليمية على إعلاء صورة السعودية وصورة الطبيب السعودي، مشيرةً إلى أنها تحلم بالعودة إلى المملكة كطبيبة ناجحة.
وذكرت شبكة "أخبار 24" السعودية أن السفير السعودي لدى مصر، أسامة نقلي، أعرب عن اعتزازه بزينب وزملائها في كلية طب القصر العيني، لافتًا إلى أنهم "يجسدون أسمى معانى الاجتهاد في طلب العلم، ويضربون أجمل صور الأخوة بين الشقيقتين السعودية ومصر".
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