أمريكا: لا يوجد اتصال رسمي مع إيران

قال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إنه لا يوجد حتى الآن أي قنوات اتصال رسمية مع إيران.
أضاف المسئول في تصريحات لقناة "العربية": "إدارة الرئيس جو بايدن تدرك حجم الملفات الخلافية مع إيران، وعلى طهران الآن أن تتخذ الإجراءات كما يجب عليها الامتثال الكامل لبنود الاتفاق النووي".
وتابع: " يمكن الجلوس للتفاوض بعد عودة إيران للاتفاق، كما نرفض الاعتداءات التي تشنها ميليشيات إيران على حلفائنا".
وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال اليوم الأحد، إن حصول إيران على تعويض من الولايات المتحدة عن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ليس شرطا مسبقا لإحياء الاتفاق.
وأضاف ظريف أن "وقف إيران تطبيق البروتوكول الإضافي، لن يعني إغلاق الباب تماما في وجه الاتفاق النووي وتصرفات إيران يمكن الرجوع عنها".
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