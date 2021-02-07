أول تعليق من عقيلة صالح بعد خسارته في انتخابات السلطة الليبية الجديدة

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الأحد، إنه كان رافضا ترشيحه ضمن قوائم الحوار في جنيف لرئاسة المجلس الرئاسي، مشيرًا إلى أن "صرار الوطنيين في لجنة الحوار الذين يهمهم أن تخرج ليبيا من هذه الأزمة، دفعهم إلى القيام بترشيحي، وكنت رافضا ذلك حتى لحظة تقديم القوائم".
وأضاف صالح في تصريحات نقلتها شبكة "إرم نيوز" الإماراتية: "نحن نفتخر بدعمكم لنا من كل أنحاء برقة، نحن من كونا الجيش، و نحن من أعلنا السلام، وأوصلنا ليبيا بإذن الله إلى السلام".
وتابع: "هذه المبادرة التي أطلقناها ترتب عليها وقف إطلاق النار وعدم تغول القوات الأجنبية في بلادنا، وأن تأخذ الأقاليم حقوقها جميعا، وقد جمدت ثروة عوائد النفط حتى توزع بمساواة، والطريق الساحلي سيفتح في الأيام المقبلة والسيولة ستسخر والطيران يجوب كل أجواء ليبيا، إذن كل واجباتنا قمنا بها".
وقال صالح: "وفعلا من اليوم الأول كان موقفنا صريحا وقويا، نحن من رفضنا طلب بعض الدول بعدم تكليف المشير خليفة حفتر وكلفناه رغم كيد الكائدين، وتم الطلب منا أيضا تأجيل تكليف حفتر ورفضنا ذلك ولا زلنا نرفض".
وختم صالح بالقول: "نحن للجميع وليبيا للجميع وسيشارك بها الجميع، ويجب أن نعطي فرصة للحكومة الجديدة إن استطاعت أن تمشي كما نحن نريد، وإلا إذا حادت عن الطريق سيكون لنا موقف منها، لكننا لا نريد أن يسجل علينا أننا نبحث عن وظائف أو سلطة، مطالبنا ستتحقق 100%، وهي خروج القوات الأجنبية وستخرج في الأيام المقبلة من ليبيا، والمناصب السيادية ستوزع على أبناء ليبيا، وكذلك الوزارات و ثروة النفط".
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