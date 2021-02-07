قرار عاجل بشأن إعلان الحكومة السودانية الجديدة

أعلن مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان التوافق على إعلان الحكومة الجديدة غدا الاثنين. وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن التشكيلة الجديدة للحكومة سيعلنها رئيس مجلس الوزراء بعد حل الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجري المشاورات بشأنها. كانت تقارير تحدثت عن تأجيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة بسبب خلافات حول بعض الحقائب. وتسلم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قائمة ترشيحات 17 حقيبة وزارية من قوى إعلان الحرية والتغيير. وذكرت فضائية "العربية" أن المجلس العسكري السوداني رشح الفريق شرطة كمال عبد المنعم لتولي وزارة الداخلية، وأبقى على الفريق ياسين إبراهيم ياسين وزيرًا للدفاع.

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