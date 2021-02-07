نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التدخل التركي".. التحدي الأبرز أمام الليبيين (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الجيش جزء لا يتجزأ من العملية السياسية التي أنجزت في ليبيا، هذا ما أكده الناطق باسم القوات المسلحة الليبية. اللواء أحمد المسماري أعلن ترحيب الجيش بالسلطة الجديدة، وشدد على أن الجيش لن يكون حجر عثرة أمامها.

وأشار المسماري إلى أن الملف التركي يفرض تحديا كبيرا على الأطراف المعنية، وأن التحدي الأساسي هو طرد المرتزقة والميليشيات المسلحة، مؤكدا رفض الجيش لوجود أي جندي أجنبي على الأراضي الليبية، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

وأضاف أن الجيش الليبي تعهد بمساعدة السلطة الجديدة وتسهيل مهامها، من أجل الوصول إلى الانتخابات، المتفق عليها في ديسمبر المقبل، ودعا الجميع إلى التكاتف لإنجاح خارطة الطريق