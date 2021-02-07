موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 39 … نتائج أهلية حساب المواطن فبراير 2021

متي موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 39 ؟ هذا السؤال واحد من ضمن أكثر الأسئلة التي تتبادر في أّذهان المستفيدين من ذلك البرنامج في المملكة العربية السعودية حيث يرغب كل منهم في معرفة الموعد الذي ستقوم فية الحكومة السعودية بأيداع الأموال في حسابات المستفيدين وأيضاً معرفة موعد صرف الدفعة المقررة لشهر فبراير الجاري.

إيداع حساب المواطن الدفعة 39

تقوم الجهات المسؤولة عن الحساب في السعودية بعملية إيداع الأموال في حسابات المستفيدين شهرياً في كل يوم 10 من الشهر الميلادي، ولكن في بعض الأوقات يتم تإجيل أو استقدام موعد الصرف حسب جدول الصرف التالي:

يتم صرف البرنامج في يوم 9 من الشهر الميلادي في حالة توافق موعد الإيداع مع يوم الجمعة.

يتم الإيداع في يوم 11 من الشهر الميلادي أذا كان يوم 10 يوافق يوم السبت.

يتم التأجيل أو الاستقدام لموعد الصرف حسب الأجازات الرسمية في المملكة.

طريقة تقديم أعتراض في حساب المواطن

يسمخ للمستفيد بإن يقوم بتسجيل طلب الأعتراض في حالة الرفض في أحد الدفعات حيث يتم تقديم الطلب عن طريق أتباع الأتي:

الذهاب إلي موقع حساب المواطن علي شبكة الأنترنت مباشرة.

تسجيل الدخول في حسابك عبر أسم المستخدم ثم رقم السر.

من القائمة الرئيسية للموقع تقوم باختيار الدفعات.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الدفعة التي تم رفضك فيها.

الضغط علي زر تقديم الشكاوي والأعتراض.

تكتب الشكوي الخاصة بك بالتفصيل.

تقوم بكتابة كافة الاسباب المتعلقة بالأعتراض.

رفع الأوراق المطلوبة.

الضغط علي زر تقديم الشكوي.

موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 39

سيتم إيداع الدفعة الخاصة بشهر فبراير الجاري في يوم الأربعاء الذي يوافق 10 من شهر فبراير، ويستطيع المستفيد بأن يقوم بعمل الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر الخدمة الإلكترونية للبرنامج حيث يكون ذلك عبر أتباع الأتي: