طريقة التسجيل في توكلنا بدون أبشر

التسجيل في توكلنا بدون أبشر يعتبر ذلك وأحدة من ضمن الأشياء التي تهم الكثير من المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية وذلك لمعرفة كيفية التسجيل في تطبيق التصاريح الأمنية بدون تعريف رقم الجوال عبر منصة أبشر، وذلك من بعد ما أصبح هذا التطبيق وأحد من الأمور الهامة لدخول المولات والأسواق.

التسجيل في توكلنا بدون أبشر

يعد تطبيق توكلنا هو أحد التطبيقات الهامة للحكومة في المملكة العربية السعودية حيث إن عن طريق هذا التطبيق يتم حجز مواعيد الذهاب إلي التسوق بعد إن قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن حظر التجوال الشامل بعد أرتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا مرة أخري، وهذا التطبيق يحتوي علي العديد من الأدوات التي تساعد المواطن في معرفة عدد الحالات اليومية المصابة بالفيروس وأيضاً استخراج تصريح الخروج.

طريقة إضافة التابعين في توكلنا

يجب علي ولي الأمر إضافة الأبناء والزوجة في حسابة علي التطبيق ليتمكنوا من الذهاب إلي الأماكن العامة والخروج من المنزل حيث يكون ذلك عن طريق القيام بالأتي:

فتح تطبيق توكلنا علي الهاتف المحمول.

تسجيل الدخول عن طريق رقم الهوية ثم رقم السر.

من القائمة يقوم ولي الأمر بأختيار التابعين والمكفولين.

يقوم بأختيار من القائمة المنبثقة إضافة تابع للحساب.

بعد ذلك يكت بيانات الشخص الذي يريد إضافتة في التابعين.

يقوم ولي الأمر بتحديد صلة القرأبة بينة وبين الشخص.

بعد ذلك يضغط علي زر الإضافة.

يقوم التابع بالذهاب إلي حسابة ثم الموافقة علي إضافتة.

خطوات التسجيل في توكلنا بدون أبشر

أوضحت الحكومة السعودية بأن التسجيل في التطبيق في هذه الفترة يمكن إن يكون بدون تعريف الهاتف علي منصة أبشر حيث يكون ذلك عن طريق القيام بالخطوات التالية: