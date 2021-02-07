واتساب ويب whatsapp web يشارك بيانات الهاتف على جوجل

يعد واتساب ويب whatsapp web من اهم المواقع الإلكترونية التي انتشرت على نطاق واسع بين عشاق التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي في الفترة الأخيرة وذلك لان البرنامج الشهير قدم الكثير من الخدمات المختلفة بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في استخدام تطبيق WhatsApp الشهير من خلال جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول بدلاً من الهاتف المحمول.

ولكن الفترة الأخيرة شهدت مشكلة كبرى حول استخدام التطبيق حيث يُزعم أن WhatsApp يسرب أرقام هواتف مستخدمي الإنترنت في عمليات بحث Google من خلال الفهرسة. مما يعني أنه يمكن لأي شخص العثور على مجموعات الدردشة الجماعية والانضمام إليها من خلال البحث عن المجموعة على Google.

مزايا whatsapp web

يتمتع موقع واتساب ويب بالعديد من المزايا التي لا غنى في العصر الحالي، مما يجعل الكثير من الأشخاص يفضلون تنزيله عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصية الخاصة بهم ومنها إمكانية مشاركة الملفات والمعلومات التي توجد على جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول مع الأصدقاء،وإمكانية استخدام جميع وظائف الدردشة التقليدية المتوفرة في تطبيق الواتساب من خلال شاشة الكمبيوتر الشخصي.

وعلى الرغم من هذه المزايا التي يوفرها whatsapp web إلا أن الأيام القليلة الماضية خرج علينا الباحث الأمني ​​Rajshekhar Rajaria ليؤكد ظهور أرقام هواتف مستخدمي whatsapp web في عمليات بحث Google على الإنترنت. مشيرًا إلى أن عند استخدم شخص ما whatsapp web على كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي، فسيتم فهرسة رقم الهاتف في بحث Google.

وأضاف Rajshekhar Rajaria أن أرقام الهواتف هذه هي أرقام هواتف المستخدمين الفرديين، وليس الشركات، هذا إلى جانب مشاركة بعض لقطات الشاشة مع المنشور. مما أدى إلى قلق المستخدمين واضطرارهم إلى البحث عن تطبيق آخر يحمل العديد من المزايا التي يبحثون عنها للتواصل الاجتماعي في حياتهم اليومية والعملية ومن المرجع أنه يكون تطبيق “سيجنال” بديلًا جيدا له.