الكويت تمنع الأجانب من دخول أراضيها

الكويت تمنع الأجانب من دخول أراضيهاذكرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت على تويتر، اليوم الأحد، أنه لن يُسمح لغير الكويتيين بدخول البلاد اعتباراً من اليوم الموافق السابع من فبراير، ولمدة أسبوعين، مع بعض الاستثناءات.

ويأتي القرار مع سعي البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الإدارة في التغريدة: "ويستثنى من ذلك الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم".

ويسري هذا الإجراء من الأحد 7 فبراير ولمدة أسبوعين، قابلة للتجديد حسب المعطيات الصحية الجديدة.