نقطة ضعف وحيدة للبافاري.. نجوم الأهلي يرسمون "خطة المواجهة"

تنتظر الجماهير المصرية بشغف كبير، الاثنين، مباراة النادي الأهلي أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في الوقت الذي رسم نجوم "المارد الأحمر" لـ"دوت الخليج"، خطة المواجهة الثقيلة أمام الفريق البافاري، وتوقعاتهم للنتيجة المحتملة.

في البداية، تحدث نجم النادي الأهلي ومدربه السابق فتحي مبروك، عن ضرورة غلق كافة المساحات المتاحة في أرض الملعب أمام لاعبي الفريق الألماني، خوفًا من السرعات الكبيرة التي يمتلكونها والتي تؤهلهم لإحراز أهدف مبكرة، مضيفًا أن "الأهلي هو من يفرض أسلوبه حتى في مواجهة بطل أوروبا وألمانيا؛ لامتلاكه مجموعة من اللاعبين لديهم خبرات متراكمة طوال السنوات الماضية".

ويعتقد مبروك أن مدرب الأهلي بيتسو موسيماني سيلعب بثلاثة لاعبين في منطقة وسط الملعب، مع الدفع في الخط الأمامي بمهاجم يمتلك سرعات وعنصر التهديف وسيكون الاختيار بين "محمد شريف أو والتر بواليا"، لاستغلال أي فرصة تُتاح لهم خلال مجريات اللعب.

وحذر مدرب الأهلي السابق من التهاون في "الكرات العرضية" للاعبي بايرن ميونيخ، والتي من وجهة نظره تمثل خطورة كبيرة على مرمى الحارس محمد الشناوي.

وتحدث عن الخوف الزائد من جماهير الأهلي من احتمالية التعرض لنتيجة ثقيلة، قائلًا: "لست من أنصار الخوف، واطمئن جماهير الأهلي أن الفريق بحالة جيدة ولدينا اللاعبين الذين يستطيعون مجاراة الفريق الألماني، بدليل حالة القلق التي كانت قبل مواجهة الدحيل القطري، لكنه استطاع التغلب عليه في عقر داره بهدف دون رد، وفي النهاية فالأهلي قادر على تقديم مباراة جيدة أمام البايرن".

وهذا ما أشار إليه لاعب الأهلي السابق إسلام الشاطر، الذي قال إن مباراة الاثنين "صعبة وتاريخية"، لكنها مصدر فخر للجماهير أن نواجه بطل أوروبا في مباراة رسمية.

من الناحية الفنية، يرى الشاطر أن بايرن ميونيخ يمتلك مجموعة من اللاعبين يمتلكون قدرات فنية خاصة، ومن ثمَّ يجب غلق منطقة منتصف الملعب بشكل جيد، وأن تكون الخطة بها توازن في الشق الدفاعي، مع غلق محاور اللعب بشكل خاص أمام اللاعب جوشوا كيميتش، الذي يعتبره "المحرك الأساسي للفريق الألماني".

وقال إنه يجب التقليل من التمريرات الخاطئة بين اللاعبين للحد الأدنى؛ إذ كانت هناك نسبة كبيرة من هذه التمريرات في مباراة الدحيل ووضعت خط الدفاع في ضغط كبير، إضافة إلى غلق المساحات أمام "أجنحة البافاري"، والضغط المشدد عليهم، والخروج بهجمة منظمة ومنضبطة وسريعة في التحويل من الشق الدفاعي إلى الهجومي.

الضغط الذي يجب أن يلعب به الأهلي في نظر "الشاطر" يكون من منتصف ملعبه بـ "15 ياردة"، حتى لا يرهق اللاعبين بدنياً ويستطيعون رؤية تحركات لاعبي البايرن.

واتفق الشاطر مع مبروك في ضرورة الدفع بمهاجم يمتلك سرعات كبيرة مثل "شريف أو بواليا"، كاشفًا عن نقطة الضعف الوحيدة بين صفوف بايرن ميونيخ تتمثل في خط دفاعهم الذي يعاني من "بطء شديد" حسب قوله.

وأضاف: "هذا البطء ظهر جلياً في مباراتهم الأخيرة أمام هيرتا برلين، كما يتضح كذلك من إحصائيات الفريق في مسابقة الدوري، إذ يحتلون الصدارة ويمتلكون أقوى خط هجوم بـ 58 هدفًا، لكنهم في المركز الخامس بالنسبة لأقوى خط دفاع بـ 26 هدفًا"، متابعًا: "يجب أن يستغل الأهلي هذه المشكلة".

ووجه الشاطر رسالة إلى لاعبي الأهلي قائلًا: "الشغف والطموح أمر مهم في هذه المباريات، ويجب أن تلعبوا بقوة، ونحن فخورون بما وصلتم إليه"، لافتًا إلى عدم تخوفه من "نتيجة ثقيلة" قد يتعرض لها الفريق "ويجب ألا يفكر اللاعبين سوى في الفوز بهذه المباراة ولا شيء آخر".

أما قائد القلعة الحمراء السابق شادي محمد، اعتبر أن تخوف جماهير الأهلي من مواجهة بايرن "أمر طبيعي".

شادي الذي حمل شارة قيادة الأهلي في أول 3 مشاركات له بمونديال الأندية، قال: "نحن نواجه فريقا ليس عادياً، المباراة قوية للغاية مع أحد أفضل فرق العالم، وطبيعي أن تكون فرصنا في الفوز ضعيفة، لكني أقول إنه لا مستحيل مع الأهلي ونستطيع أن نكون ندا قويا".

وبالنسبة للتشكيل الذي يرى أن يبدأ به الفريق المباراة، قال شادي: "لا يوجد ما يستدعي تغيير طريقة اللعب، يجب أن نلعب كما يلعب الفريق دائمًا حتى لا يحدث خلل، قد يكون هناك أسلوبا للضغط من منتصف الملعب فقط، لأن الضغط المتقدم يصعب مهمة الأهلي إذ يواجه فريقًا يلعب كرة قدم جماعية وتعتمد على السرعات والأخطاء الدفاعية".

ورغم ذلك يرى شادي أن حظوظ الأهلي تمثل 30 بالمئة فقط، بمقابل 70 بالمئة لفوز بايرن ميونيخ.

وأضاف "يجب أن نلعب بشخصية الأهلي، وفي كامل تركيز اللاعبين، وعدم الالتفاف للتخوفات الجماهيرية والإعلامية، لأن ذلك يضع ضغطا كبيرا عليهم... من المهم أن نقدم مباراة للتاريخ، أما المكسب أو الخسارة فهذا أمر وارد، لأن هذه هيّ كرة القدم".