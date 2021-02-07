تحالف دعم الشرعية يحبط 4 هجمات للحوثيين على السعودية

جدة - نرمين السيد - وقال التحالف، فى بيان أصدره مساء الأحد، إن قواته دمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما "المليشيا الحوثية" تجاه جنوب المملكة، متهما الحوثيين بانتهاك "القانون الدولى بمحاولات استهداف المدنيين".
وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع التهديد بما يتوافق مع القانون الدولى".
ويأتى ذلك بعد أن أفاد التحالف باعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون، فى هجومين منفصلين نفذ الأول صباح الأحد والثانى فى حوالى 19:00 بالتوقيت المحلى، "بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية" فى المملكة.
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