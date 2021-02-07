السودان : إعلان الحكومة الجديدة غدا

جدة - نرمين السيد - وذكر مجلس السيادة السودان، فى تصريح مقتضب، أن مجلس الشركاء عقد اجتماعًا مساء اليوم الأحد وأن الحكومة الجديدة سيعلنها رئيس مجلس الوزراء بعد حل الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم التى لا تزال تجرى المشاورات بشأنها.

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