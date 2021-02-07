الكويت تبدأ اليوم منع دخول غير المواطنين لمدة أسبوعين

جدة - نرمين السيد - وكان مجلس الوزراء الكويتى قد أصدر، الأربعاء الماضى، عدة قرارت لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من أبرزها منع دخول غير الكويتيين إلى البلاد لمدة أسبوعين اعتباراً من اليوم الأحد.

وأكد مركز التواصل الحكومى عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، أن مجلس الوزراء قرر إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتبارا من الثامنة مساء حتى الخامسة فجراً.