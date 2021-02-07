إحباط محاولة لاغتيال رئيس هايتي واعتقال 20 متورطا بينهم قاض المحكمة العليا

أعلن وزير العدل في هايتي، اليوم الأحد، عن أنه تم إحباط محاولة انقلابية، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن رئيس هايتي جوفينيل مويس، الذي تحدث في بورت أو برنس في وقت سابق اليوم، قوله إن "هناك محاولة لاغتياله".

وأضاف أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 20 شخصًا ، بينهم قاض بالمحكمة العليا ، للاشتباه بمحاولة قتله والإطاحة بحكومته.

وبحسب رئيس هايتي جوفينيل مويس ، حسبما نقلته صحيفة واشنطن بوست ، فإن المؤامرة المزعومة بدأت في نوفمبر.