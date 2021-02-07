إحباط محاولة انقلاب عسكرية في هايتي

قالت وسائل إعلام محلية في دولة هايتي، وهي إحدى جزر البحر الكاريبي، إن الشرطة أعلنت إحباط محاولة انقلاب عسكرية تزامنًا مع حصول رئيس البلاد، جوفينيل مويز المتنازع على شرعيته، والمتهم بالسعي إلى تمديد ولايته بشكل غير قانوني، على دعم الولايات المتحدة، التي صادقت على موعد انتهاء ولايته.

وأمس السبت، دعت معارضة السياسية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في هايتي الولايات المتحدة إلى احترام سيادة البلاد بعد دعم واشنطن للرئيس.

ونشأ هذا الخلاف بعدما انتخب مويز في اقتراع ألغيت بعد ذلك نتائجه بسبب عمليات تزوير. وأعيد انتخابه بعد عام.

وبعد هذه الانتخابات المتنازع عليها، اشتدت تظاهرات المعارضة المطالبة باستقالته في المدن الرئيسية في البلاد صيف 2018.

وشن المجتمع المدني في السنوات الأخيرة حملة ضدّ فساد الدولة وغياب الأمن مع انتشار العصابات في جميع أنحاء البلاد.