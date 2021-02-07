قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأحد، إن الطريق الساحلي في ليبيا سيعاد فتحه مرة أخرى قريبا.
وأضاف صالح في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز": "كل الأقاليم ستنال حقوقها وستجمد عوائد النفط حتى توزع بالمساواة، ويجب إعطاء فرصة للحكومة الجديدة وإذا حادت عن الطريق سيكون لنا موقفا".
وتابع: "يجب خروج القوات الأجنبية من بلادنا، وسيتم توزيع المناصب السيادية على جميع أنحاء ليبيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عقيلة صالح: فتح الطريق الساحلي في ليبيا قريبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.