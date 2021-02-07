عقيلة صالح: فتح الطريق الساحلي في ليبيا قريبا

قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأحد، إن الطريق الساحلي في ليبيا سيعاد فتحه مرة أخرى قريبا.

وأضاف صالح في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز": "كل الأقاليم ستنال حقوقها وستجمد عوائد النفط حتى توزع بالمساواة، ويجب إعطاء فرصة للحكومة الجديدة وإذا حادت عن الطريق سيكون لنا موقفا".

وتابع: "يجب خروج القوات الأجنبية من بلادنا، وسيتم توزيع المناصب السيادية على جميع أنحاء ليبيا".