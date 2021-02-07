انت الان تتابع تفاصيل خبر إستعلام حساب المواطن| موعد صرف ونزول الدفعة 39 لشهر فبراير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يسعى العديد من المواطنين المستفيدين والمستحقين للدعم، إلى معرفة موعد صرف الدفعة 39 من حساب المواطن، ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة السعودية عن خطة دعم لمساندة و مساعدة المواطنين الغير قادرين بالمملكة ليهنؤ بالعيش في حياة كريمة، حيث يوجد العديد من الاناس الذين يعيشون حياة غير مستقرة إلى حد كبير وذلك بسبب قلة الموارد الإقتصادية الخاصة بهم مقارنةً بإلتزاماتهم المالية، ويأتي برنامج حساب المواطن كواحد من أنواع الدعم المساعدة التى تسعى بها الحكومة السعودية لمساعدة مواطنيها من أجل تحسين مستوى معيشة الفرد، ونتابع معكم من خلال السطور التالية موعد نزول حساب المواطن.

كما يهدف هذا البرنامج لدعم العديد من الطبقات المستحقة للدعم المادي و تحديد هؤلاء متوسطي الدخل أو المتضررين من إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد .

فبعد إنتشار كورونا حول دول العالم، إضطر الكثيرون إلى غلق أعمالهم الخاصة مأنشطتهم التجارية، من أجل تقليل نسبة الإصابة بالعدوى بين المواطنين، وقد أثرت هذه الإجراءات بشكل سلبي على حياة المواطنيين المادية، وها نحن نوضح لكم في هذا المقال موعد صرف حساب المواطن الدفعة رقم 39 ، وأيضاً رابط الإستعلام عن الإيداع برقم الهوية.

الإستعلام عن إيداع حساب المواطن برقم الهوية 1442

في تلك اللحظات ترتفع معدلات البحث بشكل كبيرعن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 39، بسبب رغبة المستفيدين في الحصول على مبالغ الدعم المخصصة لهم التي تساعدهم على المعيشة ومجابهة متطلبات الحياة وتلبية إحتياجات أسرهم، حيث أن برنامج حساب المواطن يسعى دائما إلي مساعدة وإختيار من يستحق هذه المنح المادية ومن هم ذو أولوية دوناً عن غيرهم من المواطنين السعوديين و أيضاًمن تأثرت حياتهم و إستقرارهم المادي من فيروس كورونا.

و على إثر ذلك، قررت الحكومة السعودية صرف مبلغ 1.7 مليار ريال سعودى خلال الفترة الماضية إلي المواطنين ذوي الدخول المتوسطة ممن وقع عليهم الإختيار بعد عمليات مراجعة الطلبات، حيث يتم إختيار المستحقين للدعم فعلياً، وقد وصل عدد المستفدين من برنامج حساب المواطن إلي اثنا عشر مليون مواطن سعودي، ونحيط سيادتكم علماً بأن إجمالي الإيداعات للمستفدين وصلت إلى 75 مليار ريال سعودي، من ضمنهم مبالغ التعويضات عن المدفوعات السابقة.

موعد إيداع دفعة حساب المواطن رقم 39 لشهر فبراير 2021

الدفعة رقم 39 من حساب المواطن المقرر صرفها خلال شهر فبراير الجاري، حيث من المقرر أن يتم إيداع مبالغ دعم المواطنين في اليوم العاشر من الشهر الجاري، والذي سيوافق يوم الأربعاء، حيث سيتمكن كل مواطن من سحب المبلغ خلال هذا اليوم، حيث يتم الإيداع في الحسابات البنكية الخاصة بكل مستفيد بعد إستيفاء الشروط المطلوبة للحصول على دعم حساب المواطن.

تعديل البيانات فى حساب المواطن

أشار برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على تويتر ، بأنه لا يوجد وقت محدد من أجل تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين ، وأنه في حالة تعديل أو تحديث البيانات الخاصة بالمستفيد، فيجب الرجوع إلى الموقع الخاص لحساب المواطن عبر الحساب و القيام بإضافة التعديلات الجديدة للبيانات، لكي يتم دراسة هذه البيانات و التحقق منها من أجل التحقق من أحقية المتقدم من هذا الدعم.