تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ اليوم عبر الأقمار

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ اليوم ، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني اليوم الإثنين 8-2-2021 حيث يستضيف ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية لقاء نصف النهائي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2021، وتود الجماهير العربية وخاصة المصرية لمعرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ اليوم على النايل سات والأقمار الأخرى.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ اليوم ، يدخل المارد الأحمر المباراة ضد بطل أوروبا النسخة الماضية بعدما استطاع أن يُحقق الفوز على الدحيل القطري في اللقاء الماضي لحساب ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، بينما يستهل بايرن ميونخ مشواره بخوض لقاء نصف النهائي أمام الأهلي المصري بارتياحية تامة، لذلك سيكون دور المارد الأحمر في المباراة الكبيرة والمصيرية هو السعي وراء تحقيق الفوز أو التعادل بأي وسيلة.

مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كاس العالم للأندية، تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت جرينيتش، فيما تنطلق مباراة الأهلي والبايرن ميونخ في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وتمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ

قنوات ماتش الأهلي وبايرن ميونخ المفتوحة ، يوجد العديد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن ميونخ اليوم عبر الأقمار الصناعية المختلفة، نوافيكم ببعض منها.

قناة بين سبورت المفتوحة BeiN sports HD:

التردد: 11054- الاستقطاب: عمودي – الترميز: 27500- تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة:

التردد: 11919- الاستقطاب: عمودي – الترميز: 27500 – تصحيح الخطأ:4/3

تردد قناة مكسبي على النايل سات:

التردد: 11411 – الاستقطاب: أفقى H – الترميز 27500



تلك هي القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ اليوم في كاس العالم للأندية 2021 لكرة القدم، وسنوافيكم بالمزيد من القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الأهلي والبايرن اليوم في حالة الكشف عنها بخلاف الموضحة أعلاه، قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية 2021.