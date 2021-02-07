لطيفة ابن زياتين.. كيف حولت مأساتها إلى يد للعطاء؟

تعرف لطيفة ابن زياتن، السيدة الفرنسية من أصول مغربية البالغة من العمر 61 عاما في جميع أنحاء فرنسا، كرمز للقوة والتسامح والشهامة، تزور المدارس والسجون والأحياء المهمشة والجمعيات لتوعية الشباب ومنع تطرفهم، منذ اغتيال ابنها في مدينة تولوز جنوب فرنسا، على يد المتطرف محمد مراح في 11 مارس 2012.

وتقديرا لعملها والتزامها، تسلمت لطيفة، الخميس الماضي، جائزة زايد للأخوة الإنسانية من يد البابا فرنسيس في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال حفل افتراضي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وخلال حوار مع موقع دوت الخليج، روت لطيفة ابن زياتن، الناشطة الجمعوية، قصة تحولها من أم مكلومة فقدت ابنها برصاصة إرهابي، إلى أم تسعى لنشر السلام في قلوب كل الشباب عبر تأسيس جمعية تحمل اسم ابنها "عماد".

وتكشف عن رياح التغيير التي عاشتها طيلة السنوات الثمانية الماضية والعقبات التي مرت منها كامرأة تدعم العلمانية وترفض التطرف.

ما هي الإضافة التي تمثلها جائزة زايد للأخوة الإنسانية لكم ولعملكم؟

لطيفة ابن زياتن: أنا سعيدة وأفتخر جدا بحصولي على جائزة زايد للأخوة الإنسانية وأعتبر أن العالم في حاجة ماسة ليتمعن في المعاني والرسائل التي تبعثها هذه الجائزة من دعوة إلى السلام والتسامح والحب التعايش والأخوة. وأدعو من خلالها كل شخص لبذل ولو 5 بالمئة من طاقته لتكريس هذه القيم والمبادئ في المجتمع. أنا من جانبي تحفزني هذه الجائزة على الاستمرار في عملي وفتح أبواب الأمل في وجه الشباب الذي هو في حاجة للمساعدة.

لماذا فكرت في إنشاء "جمعية عماد من أجل الشباب والسلام" مباشرة بعد مقتل ابنك؟

لطيفة ابن زياتن: منذ حوالي 8 سنوات، قتل ابني عماد الجندي الشجاع عن عمر يناهز الثلاثين عاما على يد محمد مراح الذي كان لا يتعدى عمره 23 عاما. وفي أوج بكاءي ونحيبي، قررت زيارة الحي حيث كان يقطن من سلب مني ثوب السرور.

وخلال بحثي في الحي، التقيت خمسة أو ستة شبان، سألتهم عن بيت مراح، فأجابني أحدهم قائلا:

سيدتي ألا تشاهدين التلفاز؟ محمد مراح شهيد وبطل في الإسلام. في هذه اللحظة قلت لنفسي إن هناك شيئا ما خطأ. سألتهم كيف تقولون إنه شهيد؟ إنه قاتل. أنا والدة عماد. تغير لون وجوههم، تأسفوا بشدة لكنهم لفتوا نظري إلى واقع مرير كنت أجهله. قالوا لي انظري أين نعيش، نحن كالجرذان مقفل علينا في هذا الحي، وعندما تصاب الفئران بالصرع وتهيج تكون هذه هي النتيجة. تأملت في قولهم وأخبرتهم أنهم سلبوا مني وهج حياتي غير أنني سأمد لهم يد العون، سأكون الأذن المصغية واليد الحنون التي تسحبهم برفق من قوقعة أفكار التطرف. ثم أسست جمعية عماد من أجل الشباب والسلام في مدينة تولوز وباريس وكذلك في مدن مغربية.

كيف تواكبين الشباب في فرنسا؟

لطيفة ابن زياتن: لدينا متطوعون يعملون على التعريف بعمل الجمعية ويقومون بتوعية الشباب عبر محاورتهم في المدارس والشوارع، كما نجري محادثات مع أولياء الأمور نحثهم من خلالها على الحوار والتفسير بلطف، لأنه علينا معرفة ما يدور في ذهن الشاب وما هي الحلول التي يمكن تقديمها.

هل لاحظت تغييرا في تفكير الشباب في هذه الأحياء؟

لطيفة ابن زياتن: أكيد، لحسن الحظ أن هناك تغيير وإلا كنت قد توقفت عن نشاطي. إذ أن من كان يقول "عاش مراح" أصبح اليوم يعلم أن مراح قاتل. لكن هذا حتى نصحح أفكار فئة كبيرة من الشباب علينا كلنا تحمل المسؤولية اتجاههم، فيد واحدة لا تصفق. أتذكر شبابا رافقوني في أحد المشاريع إلى الصين، سألوهم ماذا تغير فيكم مع جمعية عماد من أجل الشباب والسلام؟ فأجابوا قائلين: لقد نضجنا. هنا تيقنت أن رسالتي وصلت وأنهم فهموا لب الحياة.

ما هي العقبات التي واجهتك خلال عملك كناشطة جمعوية؟

لطيفة ابن زياتن: صراحة، عملي يقابل باحترام كبير في فرنسا. كانت مرة وحيدة تمت دعوتي فيها إلى البرلمان الفرنسي، وصادفت برلمانيا هاجمني وهاجم لباسي وحجابي، لكن غير ذلك الحادث الذي سيبقى محفورا في ذاكرتي، يبقى عملي سلسا ويتم في ظروف يطبعها الاحترام والود في كل الأماكن التي زرتها من مدراس ودور رعاية وغيرها.

ما هي رسالتك للآباء والأمهات المهاجرين في فرنسا؟

لطيفة ابن زياتن: كلنا مقتنعون بأن التربية تنطلق من البيت. أظن أنه يجب على أولياء الأمور أن يكونوا يقظين ويتابعون أبناءهم في دراستهم ويعلمون بتحركاتهم ورفقتهم. أنا أوجه الدعوة لكل المهاجرين المغربيين والفرنسيين أيضا ألا يتركوا أبناءهم تربيهم الشوارع، لأن المبادئ والقيم تزرع من خلال الأسرة. وإن أخطأ أبناءنا فنحن أيضا نتقاسم خطأهم. الدولة تفتح المدارس والمراكز ونحن نربي. لهذا لا يجب أن يتخلى أي منا عن مسؤوليته تجاه الشباب الذي هو في حاجة ليثبت ذاته أكثر مما مضى.

كيف تم ترشيحك لجائزة نوبل للسلام؟

لطيفة ابن زياتن: نعم، لقد تم ترشيحي لجائزة نوبل للسلام لعام 2018، لم أحصل عليها لكن لم أفقد الأمل، إذ أن لكل جائزة مذاقها في النجاح كما أننا لا نعرف ماذا يحمل لنا المستقبل من مفاجآت وخير دليل حصولي على جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2021، إلى جانب شخصية مرموقة في العالم، كأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.

كل هذه الجوائز تمثل بالنسبة لي اعترافا بعملي الذي أمنحه الكثير من حياتي ووقتي، لم أعد أفرق بين الأيام أو العطل أو الأعياد، وأحيانا لا ألتقي بزوجي لأكثر من يومين. تحضرني اللحظة زيارتي لأحد مراكز الاحتجاز مؤخرا حيث لفت انتباهي شاب إلى أن يوم الزيارة يصادف يوم عيد أضحى. فأخبرته أنني أعطيت الموعد دون انتباه مني بأنه يوم عيد، فعملي هو كل ما يشغل بالي.