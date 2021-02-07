كأس العالم للأندية.. تيغريس المكسيكي "يفجرها" ويصل للنهائي

فجر أونال تيغريس المكسيكي مفاجأة ضخمة، وأقصى بالميراس البرازيلي، من نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليصبح أول ناد مكسيكي يصل إلى نهائي المسابقة.
وحقق تيغريس فوزا صعبا بنتيجة 1-0، على بالميراس المرشح، بفضل ركلة جزاء سجلها مهاجمه الفرنسي المخضرم أندريه بيير غينياك في الدقيقة 54.
وتوقع الخبراء أن يصل بالميراس البرازيلي، بطل كأس الليبرتادوريس، لنهائي البطولة، كما هي عادة أبطال قارة أميركا الجنوبية في البطولة، لكن صلابة الفريق المكسيكي منعته من تكرار إنجاز مواطنه فلامنغو الموسم الماضي.
وأصبح تيغريس أول فريق مكسيكي يصل لنهائي مونديال الأندية عبر التاريخ، بعد أن فشلت جميع أندية المكسيك من تحقيق هذا الإنجاز بالسابق.
وينتظر تيغريس الفائز من لقاء بايرن ميونيخ الألماني والأهلي المصري، في مباراة نصف النهائي الثانية، مساء الاثنين، لمعرفة خصمه في موقعة نهائي المونديال.
من جانب آخر، حقق الدحيل القطري فوزا معنويا على أولسان هونداي الكوري الجنوبي، بطل آسيا، بنتيجة 3-1، ليحقق المركز الخامس في البطولة.
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