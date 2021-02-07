عقيلة صالح : بحثنا خروج القوات الأجنبية من ليبيا وسيحدث هذا الأمر قريبا

جدة - نرمين السيد - قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، إنه سيتم توزيع المناصب السيادية على كافة أنحاء ليبيا، موكدا على أنه "سيكون لنا موقف فى حال انحرفت الحكومة الليبية عن المسار".





وتابع عقيلة صالح، حسبما أفادت قناة "العربية"، أنه سيتم فتح الطريق الساحلى الليبى قريبا. وأضاف صالح "بحثنا خروج القوات الأجنبية من ليبيا وسيحدث هذا الأمر قريبا.. ويجب إعطاء فرصة للحكومة الليبية الجديدة".

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