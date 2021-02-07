بعد خروجه من البيت الأبيض .. مايك بنس يعود للعمل كمذيع

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، فإن البرنامج يهدف لجذب "قلوب وعقول جديدة إلى قضية المحافظين".

ومن المقرر أن يكون البرنامج أحد المشروعات التى سيعمل عليها بنس خلال الأشهر المقبلة، كجزء من شراكته التى كشف عنها مؤخرا مع مؤسسة الشباب الأمريكى، وهى منظمة للشباب المحافظ يعود تاريخ نشأتها إلى الستينات من القرن الماضى.

وسوف ينضم نائب الرئيس السابق الذى عمل كمقدم لبرنامج إذاعى جمهورى قبل نحو عقدين، للمؤسسة كأول باحث رئاسى لمجموعة رونالد ريجان.

وسوف يمكنه البرنامج من "مشاركة الأخبار السارة للمحافظين عبر واحد من أكثر الوسائط شعبية حاليا"، بحسب بيان للمؤسسة.

ومن المنتظر أن يقوم بجولات فى الكليات الأمريكية ويتحدث نيابة عن المنظمة" لتوصيل رسالته المؤيدة للحرية إلى الأجيال المقبلة بشكل مباشر".

وتوقع محللون أن تكون تحركات بنس الأخيرة محاولة من نائب الرئيس السابق للبقاء فى الأضواء، من أجل العودة للواجهة السياسية كمرشح جمهورى رئاسى فى المستقبل.

وترك بنس منصبه الشهر الماضى وسط توتر فى العلاقة مع الرئيس السابق دونالد ترامب بعد تصديقه على فوز جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية، وبعد أعمال شغب شهدها مبنى الكابيتول.